Serie A'dan 3 takım antrenmanlara başlamak istiyor! Koronavirüs...

Koronavirüsün en çok etkilediği Avrupa ülkesi olan İtalya'da son olarak bir günde 793 insan hayatını kaybetmişti. Ülkede salgına karşı kırmızı alarm verilirken, ülkenin önde gelen 3 kulübünden ise ilginç bir talep geldi.

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, Cagliari ve Napoli gelecek hafta antrenmanlara başlamak istediklerini belirten bir bildiri yayınladılar. Bu bildiri ülkede büyük polemik konusu oldu. Bu kulüplerin yöneticileri oyuncuların antrenmanda temas etmemesi için gereken önlemi alacaklarını da duyurdular. Ancak İtalya'da 3 Nisan'a kadar sosyal izolasyon kararı bulunuyor. 5 bine yakın insanın hayatını kaybettiği ülkede önlemlerin genişletilmesi de gündemde...

Öte yandan ülkedeki oyuncu sendikası da bir açıklama yayınlayarak, evlerde kalınması gerekliliği ve tehlikenin devam ettiği yönünde uyarıda bulundu.