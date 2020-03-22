Serie A'dan 3 takım antrenmanlara başlamak istiyor! Koronavirüs...
Koronavirüsün dünyada en fazla etkilediği ülkelerin başında gelen İtalya'da, Serie A'dan üç ekip, gelecek hafta antrenmanlara başlamak istediklerini açıkladılar. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Koronavirüsün en çok etkilediği Avrupa ülkesi olan İtalya'da son olarak bir günde 793 insan hayatını kaybetmişti. Ülkede salgına karşı kırmızı alarm verilirken, ülkenin önde gelen 3 kulübünden ise ilginç bir talep geldi.
İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, Cagliari ve Napoli gelecek hafta antrenmanlara başlamak istediklerini belirten bir bildiri yayınladılar. Bu bildiri ülkede büyük polemik konusu oldu. Bu kulüplerin yöneticileri oyuncuların antrenmanda temas etmemesi için gereken önlemi alacaklarını da duyurdular. Ancak İtalya'da 3 Nisan'a kadar sosyal izolasyon kararı bulunuyor. 5 bine yakın insanın hayatını kaybettiği ülkede önlemlerin genişletilmesi de gündemde...
Öte yandan ülkedeki oyuncu sendikası da bir açıklama yayınlayarak, evlerde kalınması gerekliliği ve tehlikenin devam ettiği yönünde uyarıda bulundu.
- 22.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Serie A'dan 3 takım antrenmanlara başlamak istiyor! Koronavirüs... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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