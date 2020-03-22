Arda Turan'dan koronavirüs tepkisi! "Bunu yapmayın" - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
22 Mart 2020, Pazar
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'dan koronavirüs tepkisi! "Bunu yapmayın"

Arda Turan'dan koronavirüs tepkisi! "Bunu yapmayın"

Yıldız futbolcu , koronavirüs salgınına rağmen sokağa çıkan vatandaşlara sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Bonservisi Barcelona'da bulunan yıldız futbolcu , koronavirüs salgınına karşın evlerinden çıkanlar için hesabından paylaşım yaptı.

Turan, paylaşımında "Yapmayın bunu. Sabırlı olun bencil olmayın" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

  1. 22.03.2020
  2. Güncelleme: 22.03.2020 11:38
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