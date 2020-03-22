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22 Mart 2020, Pazar
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Kulüpler borsada dibe vurdu!

Kulüpler borsada dibe vurdu!

Koronavirüs nedeniyle liglerin ertelenmesi üzerine borsada işlem gören kulüpler dibe vurdu. İtalyan devi 'un hisseleri yüzde 50 değer kaybederken, Dortmund, ve da borsada büyük çöküş yaşayan kulüpler arasındaki yerlerini aldılar. Türk kulüpleri de bu düşüşten fazlasıyla etkilendi.

'nin dört büyük kulübü , , , da borsada yüzde 50'ye yakın değer kaybederek ciddi bir düşüş yaşadılar.

MANCHESTER UNITED'İN KAYBI YÜZDE 20
İtalyan devi , Corona virüs salgını nedeniyle borsada en çok kayıp yaşayan kulüp oldu. Siyab-beyazlılar, salgının başladığı günden bu yana borsada yüzde 50 değer kaybetti. Juventus dışında ekibi da borsada yüzde 40'ın üzerinde değer kaybeden bir diğer kulüp oldu. Dünyanın en zengin kulüplerinden olan İngiliz ekibi da salgın nedeniyle yüzde 30'a yakın hisse kaybı yaşadı. Fransız ekibi OLympique da yüzde 20-30 bandında kayıp verdi. Türkiye'de borsada işlem gören Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor da koronavirüs nedeniyle borsada büyük kayıplar yaşadı. Dört büyük kulübün hisseleri yüzde 40-50 bandında değer kaybı yaşadı.

BÜYÜK KULÜPLERİ ZOR GÜNLER BEKLİYOR
KPMG Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, "Dünya ekonomisi koronavirüs salgını nedeniyle çıkmaza girmiş durumda. Kulüpleri çok zor günler bekliyor. Spor müsabakalarının iptali de kulüpleri ekonomik yönden olumsuz etkileyecek. Yaşanan bu gelişmeler neticesinde kulüpler ekonominin her alanında sıkıntı yaşayacak. Zaten Türkiye'deki kulüpler de ekonomik olarak sıkıntı içerisindeydi. Koronavirüs nedeniyle futbol kulüplerimiz ekonomik olarak daha da kötü etkilenecektir" dedi.

  1. 22.03.2020
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