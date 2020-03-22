Corona'ya yakalanan Jonathas: Duşa girince bayılacak gibi oluyordum
İspanya La Liga 2 ekiplerinden Elche'de forma giyen ve corona virüse yakalanan Jonathas, yaşadıklarını anlattı. Brezilyalı futbolcu, "Corona virüs testi pozitif çıkan biri olarak söylüyorum. İlk 3 gün çok zordu. Duşa girince bayılacak gibi oluyordum. Çok kötü hissediyorum. Şu an iyiyim ama sporcu olmama rağmen böyle zorlanıyorsam, yaşlıları siz düşünün. Yetkilileri dinleyin!" ifadesini kullandı.
Corona virüse yakalanan futbolculardan Jonathas, yaşadığı zor günleri anlattı. İspanya La Liga 2 ekiplerinden Elche'de forma giyen Brezilyalı futbolcu sosyal medyadan paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
"Corona virüs testi pozitif çıkan biri olarak söylüyorum. İlk 3 gün çok zordu. Duşa girince bayılacak gibi oluyordum. Çok kötü hissediyorum. Şu an iyiyim ama sporcu olmama rağmen böyle zorlanıyorsam, yaşlıları siz düşünün. Yetkilileri dinleyin!"
- 23.03.2020
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