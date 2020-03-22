Corona'ya yakalanan Jonathas: Duşa girince bayılacak gibi oluyordum

Corona virüse yakalanan futbolculardan Jonathas, yaşadığı zor günleri anlattı. İspanya La Liga 2 ekiplerinden Elche'de forma giyen Brezilyalı futbolcu sosyal medyadan paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Corona virüs testi pozitif çıkan biri olarak söylüyorum. İlk 3 gün çok zordu. Duşa girince bayılacak gibi oluyordum. Çok kötü hissediyorum. Şu an iyiyim ama sporcu olmama rağmen böyle zorlanıyorsam, yaşlıları siz düşünün. Yetkilileri dinleyin!"