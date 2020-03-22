Merih Demiral'dan 'Evde kal' mesajı

Yıldız oyuncu Merih Demiral kendisini merak eden herkese teşekkür ederken, "En az ailem kadar benim için endişe duyan, beni merak eden, arayıp soran herkese teşekkür ediyorum. Sağlığım gayet iyi, testler de negatif çıktı bildiğiniz üzere." ifadelerini kullandı.

Herkesin evde kalması gerektiğini kaydeden milli oyuncu, "Ülkemiz için şu anda en önemli nokta, hep beraber evde kalmak ve gerekli tedbirleri almak. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız, durumun ciddiyetini farkında değiller sosyal medyayı bizim kadar aktif kullanmadıkları için. Şu anda elimizden gelenin en iyisi evde kalmak ve gerekli tedbirleri almak. Lütfen evde kalın." dedi.