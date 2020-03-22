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22 Mart 2020, Pazar
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Haberler İtalya Serie A Merih Demiral'dan 'Evde kal' mesajı

'dan 'Evde kal' mesajı

Merih Demiral'dan 'Evde kal' mesajı

'ta koronavirüs testleri negatif çıkan milli oyuncumuz , ülkemize mesaj yolladı ve herkesin evde kalması gerektiğini ifade etti.

Yıldız oyuncu kendisini merak eden herkese teşekkür ederken, "En az ailem kadar benim için endişe duyan, beni merak eden, arayıp soran herkese teşekkür ediyorum. Sağlığım gayet iyi, testler de negatif çıktı bildiğiniz üzere." ifadelerini kullandı.

Herkesin evde kalması gerektiğini kaydeden milli oyuncu, "Ülkemiz için şu anda en önemli nokta, hep beraber evde kalmak ve gerekli tedbirleri almak. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız, durumun ciddiyetini farkında değiller sosyal medyayı bizim kadar aktif kullanmadıkları için. Şu anda elimizden gelenin en iyisi evde kalmak ve gerekli tedbirleri almak. Lütfen evde kalın." dedi.

Merih Demiral'dan 'Evde kal' mesajı

  1. 22.03.2020
  2. Güncelleme: 22.03.2020 22:05
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