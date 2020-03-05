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05 Mart 2020, Perşembe
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’da corona yasağı

İtalya’da corona yasağı

Coronavirüs nedeniyle birçok spor branşındaki organizasyonları erteleyen ’da yeni bir gelişme yaşandı. İtalya , coronavirüs tehlikesi atlatılana kadar tüm spor karşılaşmalarının seyircisiz oynanacağını açıkladı.

Coronavirüs nedeniyle birçok spor branşındaki organizasyonları erteleyen 'da yeni bir gelişme yaşandı. İtalya , coronavirüs tehlikesi atlatılana kadar tüm spor karşılaşmalarının seyircisiz oynanacağını açıkladı. ile Inter arasında bugün oynanması planlanan İtalya Kupası yarı final rövanş maçı da ileri bir tarihe ertelendi. Dün akşam oynanması gereken Juventus-Milan kupa karşılaşması da corona virüs nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.
  1. 5.3.2020
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