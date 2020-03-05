İtalya’da corona yasağı
Coronavirüs nedeniyle birçok spor branşındaki organizasyonları erteleyen İtalya’da yeni bir gelişme yaşandı. İtalya Spor Bakanlığı, coronavirüs tehlikesi atlatılana kadar tüm spor karşılaşmalarının seyircisiz oynanacağını açıkladı.
Coronavirüs nedeniyle birçok spor branşındaki organizasyonları erteleyen İtalya'da yeni bir gelişme yaşandı. İtalya Spor Bakanlığı, coronavirüs tehlikesi atlatılana kadar tüm spor karşılaşmalarının seyircisiz oynanacağını açıkladı. Napoli ile Inter arasında bugün oynanması planlanan İtalya Kupası yarı final rövanş maçı da ileri bir tarihe ertelendi. Dün akşam oynanması gereken Juventus-Milan kupa karşılaşması da corona virüs nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.
- 5.3.2020
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