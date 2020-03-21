Juventus'ta 3. koronavirüs vakası! Paulo Dybala... - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
21 Mart 2020, Cumartesi
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Haberler İtalya Serie A Dünya yıldızı resmen duyurdu! "Koronavirüse yakalandım"

'ta 3. vakası! ...

Juventus'ta 3. koronavirüs vakası! Paulo Dybala...

İtalya Serie A ekiplerinden 'ta koronavirüse yakalanan Daniele Rugani ve Blaise Matuidi'nin ardından yıldız isim da testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

salgını İtalya'da yayılmaya devam ederken, Serie A'da forma giyen futbolcuları da etkilemeyi sürdürüyor. Son olarak 'un yıldız isimlerinden Dybala da kendisi ve kız arkadaşı Oriana Sabatini'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

DYBALA: MÜKEMMEL DURUMDAYIZ

Resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Arjantinli yıldız, "Herkese merhabalar COVID-19 testinin sonuçlarını aldığımızı ve hem Oriana'da, hem de bende sonuçların pozitif çıktığını bildirmek isterim. Neyse ki mükemmel durumdayız. Mesajlarınız için herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Dybala, İtalyan devi Juventus'ta Rugani ve Matuidi'nin ardından koronavirüs testi pozitif çıkan 3'üncü futbolcu oldu.

  1. 21.03.2020
  2. Güncelleme: 21.03.2020 21:54
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