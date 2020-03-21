İtalyan futbolcu Manolo Gabbiadini koronavirüs günlerini anlattı

İtalya Serie A ekiplerinden Sampdoria'da forma giyen Manolo Gabbiadini'nin koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı. Yıldız futbolcu bu zorlu süreçte yaşadıklarını anlattı.

İşte Gabbiadini'nin açıklamaları:

"10 Mart Salı günü kendimi biraz yorgun hissettim. Virüs olabileceğini hiç düşünmedim. Gece boyu uyuyamamıştım. Sabah kalktığımda kötüydüm. Ancak, ateşim yüksek değildi. Saatler içerisinde ateşim bir anda 37.5'a kadar çıktı. Sampdoria takım doktorunu aradım. Doktor ve eşim test yapmamız gerektiğini önerdiler. Çünkü, iki küçük çocuğum var. Perşembe günü kendimi iyi hissediyordum. Doktor, o gün içerisinde beni aradı ve testimin pozitif çıktığını haber verdi."

"ŞAKA OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM"

"Bunun bir şaka olduğunu düşündüm. Hiç beklemiyordum. Ateşim düşmüştü. Hiçbir şeyim yoktu. Ancak, bu şekilde başka insanları da fark etmeden virüse bulaştırdığım düşüncesi aklıma geldi. Doktor, test yaptıktan sonra bana bir gün daha beklemem gerektiğini söyledi. Kendimi iyi hissetsem bile bu riski alamazdım. 'Benim bir şeyim yok.' desem ve markete gitsem, birkaç meyve seçsem birçok yaşlı insana virüsü bulaştırırdım. Hayatım o andan itibaren zindana dönerdi, vicdan azabından yaşayamazdım."

"EVDE KALMALIYIZ"

"Kaç tane insanın koronavirüslü olduğuna dair fikri yok. Bu nedenle sosyal mesafelenmeyi uygulamamız gerekiyoruz. Bu nedenle kurallara saygı duymalı ve evde kalmalıyız. Koronavirüs probleminin ne kadar ciddi bir problem olduğunun çok az insan farkında. Benim de hasta olduğuma dair bir düşüncem yoktu. 14 gün boyunca karantina altında olmam ve ardından tekrar test olmam gerekiyor."

"DOKTORDA DA POZİTİF ÇIKTI"

"Sampdoria, beni bu zorlu süreçte ailenin bir parçası olarak gördü. Kulüpte, doktorlar dahil birçok kişide vakaya rastlandı. Bu tip zorlu zamanlar, sizi daha iyi ve sağlam bir aile yapar."

"AİLEM KENDİLERİNİ EVE KAPATTI"

"Bergamo'da yaşayan ailem ve akrabalarım adına endişeliyim. Ailem, kendilerini eve kilitledi. Onlarla her gün konuşuyorum. En son birkaç ay önce gördüm. Bana, "Ne zaman pencereyi açsak tek duyduğumuz şey birbirine karışan ambulans sirenleri." dediler."