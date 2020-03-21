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21 Mart 2020, Cumartesi
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Haberler Fenerbahçe F.Bahçeli yıldızdan koronavirüs açıklaması! "Türkiye'ye dönemem"

Kruse'den koronavirüs açıklaması

Kruse'den koronavirüs açıklaması

Fenerbahçeli , Alman basınına yaptığı açıklamada, "10 gün boyunca 'dan hiçbir yere gitmemize izin vermiyorlar. Mevcut durumdan en iyi şekilde yararlanacağım" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin Alman yıldızı , koronavirüs hakkında ülkesinin basınına önemli açıklamalarda bulundu. Salgın nedeniyle çalışmalarına evinden devam ettiğini belirten Kruse, "Kulüp katı kurallar koydu. Önlemler alındı. 10 gün boyunca 'dan hiçbir yere gitmemize izin vermiyorlar. Şu anda 'ya dönemem. Almanya'ya gidersem, tekrar 'ye dönemem çünkü 17 Nisan'a kadar tüm Avrupa ülkelerine giriş yasağı var. Bu yüzden önce burada kalıyorum ve mevcut durumdan en iyi şekilde yararlanacağım" dedi.

'de sarı-lacivertli forma ile 20 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 7 gol, 7 de asistlik performansıyla takımına katkı verdi.

  1. 21.03.2020
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