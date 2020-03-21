Daum: Fener’in sorunları var

Bu aşamada sessizliği tercih ettiğini belirten 66 yaşındaki Alman teknik adam, "Fenerbahçe bir takım problemlerle karşı karşıya. Bu durumda bir açıklama yapmak benim için doğru bir yöntem değil. Ne söylediysem, hepsini bir spekülasyona çevirdiler. Oysa benim söylediklerimin ne anlama geldiği son derece açıktı. Bu nedenle sessiz kalmaya karar verdim" dedi.