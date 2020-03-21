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21 Mart 2020, Cumartesi
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Daum: Fener’in sorunları var

Daum: Fener’in sorunları var

, sarı lacivertli takımın bazı sorunlarla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Bu aşamada sessizliği tercih ettiğini belirten 66 yaşındaki Alman teknik adam, " bir takım problemlerle karşı karşıya. Bu durumda bir açıklama yapmak benim için doğru bir yöntem değil. Ne söylediysem, hepsini bir spekülasyona çevirdiler. Oysa benim söylediklerimin ne anlama geldiği son derece açıktı. Bu nedenle sessiz kalmaya karar verdim" dedi.

  1. 21.3.2020
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