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21 Mart 2020, Cumartesi
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'den koronavirüs mesajı: Birlikte aşacağız

Fenerbahçe'den koronavirüs mesajı: Birlikte aşacağız

’den Covid-19 paylaşımı geldi: Herkes resmi makamların açıkladığı önlemlere harfiyen uymalı. Bu süreci hep birlikte aşacağız.

, Covid-19 ile ilgili taraftarlara resmi makamların açıkladığı önlemlere harfiyen uyma çağrısı yaptı. 'Bu süreci hep birlikte aşacağız' denilen açıklamada, kulüp içinde alınan önlemler de duyuruldu. Alınan tedbirler şöyle: * Sportif şubelerin tüm faaliyetleri durduruldu. * Sporcular ve çalışanlar 'nın metinleriyle bilgilendirildi. * Tesisler ve takım otobüsleri dezenfekte edildi. * Tesisler kapatıldı, girişler durduruldu. * Yaşlı, hamile vb. çalışanlara idari izin verildi. Nöbetleşe evden çalışma sistemine geçildi. * Fenerium mağazaları geçici olarak kapatıldı.

'EVDE KAL'ALIM
Yönetim, sağlık çalışanlarına özel teşekkür etti. Twitter adresinden, "Covid-19 virüsü ile mücadelemizde büyük özveriyle gece gündüz çalışan, insanlığa verilebilecek en değerli hizmeti sunan tüm sağlık çalışanlarımız sizlere minnettarız. Sağlık çalışanlarımızın seslerine kulak verelim, #EvdeKal'alım!" çağrısı yapıldı.

  1. 21.3.2020
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