Fenerbahçe'den koronavirüs mesajı: Birlikte aşacağız

Fenerbahçe, Covid-19 ile ilgili taraftarlara resmi makamların açıkladığı önlemlere harfiyen uyma çağrısı yaptı. 'Bu süreci hep birlikte aşacağız' denilen açıklamada, kulüp içinde alınan önlemler de duyuruldu. Alınan tedbirler şöyle: * Sportif şubelerin tüm faaliyetleri durduruldu. * Sporcular ve çalışanlar Sağlık Bakanlığı'nın metinleriyle bilgilendirildi. * Tesisler ve takım otobüsleri dezenfekte edildi. * Tesisler kapatıldı, girişler durduruldu. * Yaşlı, hamile vb. çalışanlara idari izin verildi. Nöbetleşe evden çalışma sistemine geçildi. * Fenerium mağazaları geçici olarak kapatıldı.



'EVDE KAL'ALIM

Yönetim, sağlık çalışanlarına özel teşekkür etti. Twitter adresinden, "Covid-19 virüsü ile mücadelemizde büyük özveriyle gece gündüz çalışan, insanlığa verilebilecek en değerli hizmeti sunan tüm sağlık çalışanlarımız sizlere minnettarız. Sağlık çalışanlarımızın seslerine kulak verelim, #EvdeKal'alım!" çağrısı yapıldı.