Erteleme kararı Fenerbahçe'yi rahatlattı! Yeni hoca... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
21 Mart 2020, Cumartesi
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Erteleme kararı 'yi rahatlattı! Yeni hoca...

Erteleme kararı Fenerbahçe'yi rahatlattı! Yeni hoca...

Yerli olarak ’u liste başına yazan yönetimi, yabancı adaylarını da tekrar masaya yatıracak; en iyisiyle anlaşacak.

'de korona virüs salgını nedeniyle liglerin ertelenmesi, arayan yönetime zaman kazandırdı. Artık hata yapmak istemeyen başkan verilen arada kurmaylarıyla birlikte hoca konusunu tekrar masaya yatıracak. Şimdiye kadar yapılan görüşmelerde yerli olarak 'un ismi ön p lana çıkarken, yabancıda ise Türk futbolu ve Fenerbahçe'yi tanımalarından dolayı Lucescu, Daum ve Zico'nun adları gündeme geldi.

KOVAC İLE DAUM!
Alman ekolünün, Türk futboluna uygun oluşu nedeniyle Daum'un sportif direktör, Niko Kovac'ın da teknik direktör olduğu formül de gündemde. Ancak bu ikilinin maliyetinin yüksek olacağı ifade ediliyor. Yine de yönetimin masasında olduğu dile getiriliyor.

FLORES iDDiASI
Alman ekolüne dönülmesi fikri ışığında ve Nico Kovac'la da temas kuruldu. Ancak Schmidt, PSV'ye giderken, Kovac'ta ise gelişme olmadı. Henüz hiçbir isimle anlaşmayan yönetim hem bu isimleri tekrar değerlendirecek hem de yelpazeyi genişletecek. Sarı-lacivertlilerin son olarak boşta olan İspanyol Sanchez Flores'i de listeye eklediği iddia ediliyor. 55 yaşındaki Flores; , ve gibi firmaları çalıştırdı.

BULUT-BELÖZOĞLU
Kanarya'da en çok konuşulan formül. Erol Bulut teknik direktör, Emre Belözoğlu ise sportif direktör ya da yardımcı antrenör. Bulut'un Malatyaspor ve 'daki başarısı, Emre'nin de aklı ve her iki ismin de Fenerbahçe ve Türk futbolunu çok iyi tanıması nedeniyle başarının geleceğine inanılıyor.

ZICO-ALEX
2006-08 yıllarında Fenerbahçe'yi çalıştıran Zico hem şampiyonluk yaşamış hem de Şampiyonlar Ligi'nde takımı çeyrek finale taşımıştı. O dönem oyuncu olan Alex ile birlikte Brezilyalı ikilinin de Fenerbahçe'yi eski günlerine tekrar döndürebileceği belirtiliyor.

  1. 21.3.2020
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