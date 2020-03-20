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20 Mart 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe'nin eski yıldızı böyle açıkladı! "Korkuyorum"

F.Bahçe'nin eski yıldızı böyle açıkladı! "Korkuyorum"

F.Bahçe'nin eski yıldızı böyle açıkladı! "Korkuyorum"

'nin eski defans oyuncusu , koronavirüs nedeniyle 'dan çıkamıyor. Tecrübeli futbolcu, yeniden oynayamamaktan korktuğunu dile getirdi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Sezon başında geldiği 'den devre arası döneminde ayrılan ve 'nın takımına transfer olan , yaşadıklarını Fransız basınına anlattı.

Koronavirüs nedeniyle ligin askıya alındığını ve bunun öngörülenden daha uzun sürebileceğini düşündüğünü söyleyen Fransız futbolcu, sözlerine şöyle devam etti:

Ben doktorların tavsiyesini dinledim ancak Soçi'de izolasyon anlamında bir tedbir alınmış değil. Problem şu ki herkes dışarda ve bu Fransa'ya dönüşümü daha da zorlaştırıyor. Soçi ile kontratım var ve 34 yaşındayım. Yeniden futbola dönemeyeceğimden korkuyorum.

ile 2018 Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşayan Adil Rami, sezon başında Fenerbahçe'nin yolunu tutsa da istenen performansı gösterememişti. Tecrübeli futbolcu şubat ayında da Rusya'nın yolunu tutmuştu.


  1. 20.03.2020
  2. Güncelleme: 20.03.2020 15:12
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