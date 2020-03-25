Fenerbahçe Beko'da Obradovic ülkesine döndü! Havaalanında böyle görüntülendi - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
25 Mart 2020, Çarşamba
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'da Obradovic ülkesine döndü! Havaalanında böyle görüntülendi

Fenerbahçe Beko'da Obradovic ülkesine döndü! Havaalanında böyle görüntülendi

başantrenörü ailesi ile birlikte Belgrad'a vardı. Deneyimli teknik adam havaalanında görüntülendi.

Sırp hükümetinin gönderdiği özel uçak Obradovic ve ailesi ile birlikte 'da yaşayan sırp vatandaşlarını alarak ülkelerine ulaştırdı.

'nun sporcularına ülkeden ayrılmama zorunluluğu getirmediği bildirildi. Fenerbahçe Beko'da cumartesi günü corona virüsü testleri yapılmıştı. Toplam 6 kişiden alınan Numuneler gönderilmişti. Fenerbahçe Beko tarafından Sonuçların gelmesi bekleniyor.

  1. 26.03.2020
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