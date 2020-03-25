Fenerbahçe Beko'da Obradovic ülkesine döndü! Havaalanında böyle görüntülendi

Sırp hükümetinin gönderdiği özel uçak Obradovic ve ailesi ile birlikte İstanbul'da yaşayan sırp vatandaşlarını alarak ülkelerine ulaştırdı.

Fenerbahçe Beko'nun sporcularına ülkeden ayrılmama zorunluluğu getirmediği bildirildi. Fenerbahçe Beko'da cumartesi günü corona virüsü testleri yapılmıştı. Toplam 6 kişiden alınan Numuneler Sağlık Bakanlığına gönderilmişti. Fenerbahçe Beko tarafından Sonuçların gelmesi bekleniyor.



