Emre Bol: Fenerbahçe'deki virüs Ersun Yanal'dı
A Spor yorumcusu Emre Bol, Spor Ajansı programında Fenerbahçe'nin gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Bol, sarı-lacivertli takımın yollarını ayırdığı teknik direktör Ersun Yanal ile ilgili "Fenerbahçe'deki virüsün adı Ersun Yanal'dı. Fenerbahçe, bu virüsten bayağı bir deneme yanılma yöntemiyle yanıldığını anlayıp Ersun Yanal'ı yolladı." ifadelerini kullandı.
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