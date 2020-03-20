Fenerbahçe için transfer iddiası! Hasan Ali yerine Asamoah

Ara transfer döneminde mali sorunlardan dolayı kadrosuna sadece Simon Falette'yi dahil edebilen ve gelecek sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Fenerbahçe için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Futaa'da yer alan habere göre; 2019-20 sezonunun bitişiyle beraber Inter'den ayrılmayı planlayan Asamoah'ın yeni takımı için bir çok aday yer alıyor.

Inter'in kendisi yerine Olimpiakos'ta forma giyen Konstantinos Tsimikas ile transfer görüşmelerinde olmasından dolayı bir daha forma giyemeyeceğini düşünen 31 yaşındaki futbolcu gelen teklifleri değerlendiriyor.

AÇIKLADILAR! FENERBAHÇE...

Kwadwo Asamoah'nun transferine ilişkin verilen haberde oyuncu için Napoli, Lazio, Hoffenheim'ın devrede olduğu aktarılırken, Fenerbahçe'nin de oyuncuyla yakından ilgilendiği belirtildi.

KWADWO ASAMOAH KİMDİR?

9 Aralık 1988'de Gana'nın Accra şehrinde dünyaya gelen yıldız futbolcu, transfermarkt.com.tr adlı internet sitesindeki 8 milyon euroluk bedelle dikkat çekiyor.

Asamoah, kariyeri boyunca; Liberty Professionals FC, AC Bellinzona, Torino, Udinese, Juventus ve Inter formalarını terletirken, bu sezon 11 müsabakada rol aldı ve 1 asiste imza attı.