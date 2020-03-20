Fenerbahçe için transfer iddiası! Hasan Ali yerine Asamoah
Fenerbahçe'de sol bek sorunu yıllar sonra çözülüyor... Avrupa basınında yer alan habere göre sarı lacivertliler, şu anda İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Inter'de forma giyen Kwadwo Asamoah ile ilgileniyor! Sezon sonunda Inter'den ayrılması beklenilen yıldız futbolcunun bir sonraki olası kulüpleri arasında Fenerbahçe'de yer aldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Ara transfer döneminde mali sorunlardan dolayı kadrosuna sadece Simon Falette'yi dahil edebilen ve gelecek sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Fenerbahçe için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Futaa'da yer alan habere göre; 2019-20 sezonunun bitişiyle beraber Inter'den ayrılmayı planlayan Asamoah'ın yeni takımı için bir çok aday yer alıyor.
Inter'in kendisi yerine Olimpiakos'ta forma giyen Konstantinos Tsimikas ile transfer görüşmelerinde olmasından dolayı bir daha forma giyemeyeceğini düşünen 31 yaşındaki futbolcu gelen teklifleri değerlendiriyor.
AÇIKLADILAR! FENERBAHÇE...
Kwadwo Asamoah'nun transferine ilişkin verilen haberde oyuncu için Napoli, Lazio, Hoffenheim'ın devrede olduğu aktarılırken, Fenerbahçe'nin de oyuncuyla yakından ilgilendiği belirtildi.
KWADWO ASAMOAH KİMDİR?
9 Aralık 1988'de Gana'nın Accra şehrinde dünyaya gelen yıldız futbolcu, transfermarkt.com.tr adlı internet sitesindeki 8 milyon euroluk bedelle dikkat çekiyor.
Asamoah, kariyeri boyunca; Liberty Professionals FC, AC Bellinzona, Torino, Udinese, Juventus ve Inter formalarını terletirken, bu sezon 11 müsabakada rol aldı ve 1 asiste imza attı.
- 20.03.2020
- Güncelleme: 20.03.2020 18:00
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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