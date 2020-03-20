Fenerbahçe için transfer iddiası! Hasan Ali yerine Asamoah | Son dakika Fenerbahçe haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
20 Mart 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Flaş transfer iddiası! Fenerbahçe'nin yeni sol beki...

için iddiası! Hasan Ali yerine Asamoah

Fenerbahçe için transfer iddiası! Hasan Ali yerine Asamoah

'de sol bek sorunu yıllar sonra çözülüyor... Avrupa basınında yer alan habere göre sarı lacivertliler, şu anda İtalya Serie A Ligi ekiplerinden 'de forma giyen ile ilgileniyor! Sezon sonunda Inter'den ayrılması beklenilen yıldız futbolcunun bir sonraki olası kulüpleri arasında Fenerbahçe'de yer aldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Ara döneminde mali sorunlardan dolayı kadrosuna sadece Simon Falette'yi dahil edebilen ve gelecek sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Futaa'da yer alan habere göre; 2019-20 sezonunun bitişiyle beraber 'den ayrılmayı planlayan Asamoah'ın yeni takımı için bir çok aday yer alıyor.

Inter'in kendisi yerine Olimpiakos'ta forma giyen Konstantinos Tsimikas ile transfer görüşmelerinde olmasından dolayı bir daha forma giyemeyeceğini düşünen 31 yaşındaki futbolcu gelen teklifleri değerlendiriyor.

AÇIKLADILAR! FENERBAHÇE...

'nun transferine ilişkin verilen haberde oyuncu için Napoli, Lazio, Hoffenheim'ın devrede olduğu aktarılırken, Fenerbahçe'nin de oyuncuyla yakından ilgilendiği belirtildi.

KWADWO ASAMOAH KİMDİR?

9 Aralık 1988'de Gana'nın Accra şehrinde dünyaya gelen yıldız futbolcu, transfermarkt.com.tr adlı internet sitesindeki 8 milyon euroluk bedelle dikkat çekiyor.

Asamoah, kariyeri boyunca; Liberty Professionals FC, AC Bellinzona, Torino, Udinese, Juventus ve Inter formalarını terletirken, bu sezon 11 müsabakada rol aldı ve 1 asiste imza attı.

  1. 20.03.2020
  2. Güncelleme: 20.03.2020 18:00
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe için transfer iddiası! Hasan Ali yerine Asamoah haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN