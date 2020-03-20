Fenerbahçe'den radikal karar! Evlat formülü devreye girecek
Fenerbahçe’de futbol camianın evlatlarına teslim ediliyor. Sportif direktör Emre Belözoğlu, teknik direktör ise Erol Bulut olacak. Bulut’un yardımcılıklarını ise Volkan Demirel, Mehmet Yozgatlı ve Yalçın Koşukavak yapacak.
Süper Lig'in 2. yarısına iyi bir giriş yapmasına rağmen üst üste 7 maçta 3 puanı bir arada göremeyerek şampiyonluk yarışının dışında kalan Fenerbahçe'de yönetim kritik bir kararı hayata geçiyor. Futbol takımı camianın içinden gelen ve herkesin benimseyeceği isimlerden oluşacak.
SEZON BİTER BİTMEZ GÖREVDELER
Sabah gazetesinin haberine göre, kaptan Emre Belözoğlu sezonun bitimiyle birlikte sportif direktörlük görevine başlayacak. Alanyaspor ile sözleşmesi bitecek olan Erol Bulut ise takımın yeni teknik patronu olacak.
MEHMET YOZGATLI DA GELİYOR
Erol Bulut'un yardımcılıklarını ise yine camianın evlatları kabul edilen Volkan Demirel, Mehmet Yozgatlı yapacak. Diğer yardımcı isim ise şu an Altay'ın başında olan Yalçın Koşukavak.
KOŞUKAVAK DA KATILACAK
Yalçın Koşukavak aynı zaman altyapının koordinasyonundan da sorumlu olacak. Sezon sonuna kadar da Altay'ın başında kalacak.
- 20.03.2020
- Güncelleme: 20.03.2020 06:55
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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