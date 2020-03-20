Fenerbahçe'den radikal karar! Evlat formülü devreye girecek

Süper Lig'in 2. yarısına iyi bir giriş yapmasına rağmen üst üste 7 maçta 3 puanı bir arada göremeyerek şampiyonluk yarışının dışında kalan Fenerbahçe'de yönetim kritik bir kararı hayata geçiyor. Futbol takımı camianın içinden gelen ve herkesin benimseyeceği isimlerden oluşacak.

SEZON BİTER BİTMEZ GÖREVDELER

Sabah gazetesinin haberine göre, kaptan Emre Belözoğlu sezonun bitimiyle birlikte sportif direktörlük görevine başlayacak. Alanyaspor ile sözleşmesi bitecek olan Erol Bulut ise takımın yeni teknik patronu olacak.

MEHMET YOZGATLI DA GELİYOR

Erol Bulut'un yardımcılıklarını ise yine camianın evlatları kabul edilen Volkan Demirel, Mehmet Yozgatlı yapacak. Diğer yardımcı isim ise şu an Altay'ın başında olan Yalçın Koşukavak.

KOŞUKAVAK DA KATILACAK

Yalçın Koşukavak aynı zaman altyapının koordinasyonundan da sorumlu olacak. Sezon sonuna kadar da Altay'ın başında kalacak.