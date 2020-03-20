Fenerbahçe'den radikal karar! Evlat formülü devreye girecek - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
20 Mart 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe F.Bahçe'den radikal karar! Evlat formülü devreye girecek

'den radikal karar! Evlat formülü devreye girecek

Fenerbahçe'den radikal karar! Evlat formülü devreye girecek

’de camianın evlatlarına teslim ediliyor. Sportif direktör , teknik direktör ise olacak. Bulut’un yardımcılıklarını ise , ve yapacak.

'in 2. yarısına iyi bir giriş yapmasına rağmen üst üste 7 maçta 3 puanı bir arada göremeyerek şampiyonluk yarışının dışında kalan 'de yönetim kritik bir kararı hayata geçiyor. takımı camianın içinden gelen ve herkesin benimseyeceği isimlerden oluşacak.

SEZON BİTER BİTMEZ GÖREVDELER

Sabah gazetesinin haberine göre, kaptan sezonun bitimiyle birlikte sportif direktörlük görevine başlayacak. ile sözleşmesi bitecek olan ise takımın yeni teknik patronu olacak.

MEHMET YOZGATLI DA GELİYOR

Erol Bulut'un yardımcılıklarını ise yine camianın evlatları kabul edilen , yapacak. Diğer yardımcı isim ise şu an Altay'ın başında olan .

KOŞUKAVAK DA KATILACAK

Yalçın Koşukavak aynı zaman altyapının koordinasyonundan da sorumlu olacak. Sezon sonuna kadar da Altay'ın başında kalacak.

  1. 20.03.2020
  2. Güncelleme: 20.03.2020 06:55
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'den radikal karar! Evlat formülü devreye girecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN