Heykeline maske takılan Alex'ten yorum geldi! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
19 Mart 2020, Perşembe
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Heykeline maske takılan 'ten yorum geldi!

Heykeline maske takılan Alex'ten yorum geldi!

Fenerbahçeli efsane de 'nın 'de bulunan heykeline maske takıldı. Efsane isim de sosyal medyadan bu fotoğrafı paylaştı ve 'Teşekkür ederim' dedi.

Dünyada etkilerini sürdüren koronavirüs 'deki spor müsabakalarının da ertelenmesine sebebiyet verdi. Bir dönem ülkemizin takımlarından 'de forma giyen de 'nın Yoğurtçu Parkı'nda bulunan heykeline maske takıldı. Sarı-lacivertli takımın efsane ismi heykelinin maskeli halini hesabından paylaşarak teşekkür etti.

İşte o paylaşım...




  1. 19.03.2020
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