Heykeline maske takılan Alex'ten yorum geldi!
Fenerbahçeli efsane Alex de Souza'nın Kadıköy'de bulunan heykeline maske takıldı. Efsane isim de sosyal medyadan bu fotoğrafı paylaştı ve 'Teşekkür ederim' dedi.
Dünyada etkilerini sürdüren koronavirüs Türkiye'deki spor müsabakalarının da ertelenmesine sebebiyet verdi. Bir dönem ülkemizin takımlarından Fenerbahçe'de forma giyen Alex de Souza'nın Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda bulunan heykeline maske takıldı. Sarı-lacivertli takımın efsane ismi heykelinin maskeli halini sosyal medya hesabından paylaşarak teşekkür etti.
İşte o paylaşım...
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