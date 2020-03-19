Heykeline maske takılan Alex'ten yorum geldi!

Dünyada etkilerini sürdüren koronavirüs Türkiye'deki spor müsabakalarının da ertelenmesine sebebiyet verdi. Bir dönem ülkemizin takımlarından Fenerbahçe'de forma giyen Alex de Souza'nın Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda bulunan heykeline maske takıldı. Sarı-lacivertli takımın efsane ismi heykelinin maskeli halini sosyal medya hesabından paylaşarak teşekkür etti.

İşte o paylaşım...









