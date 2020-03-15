Çizgiyi geçti mi?
Harun’un çizgiden çıkardığı Ömer Ali’nin 15’teki kafa topunda Konya ‘gol kararı’ bekledi. VAR ‘değil’ dedi
Maçın 15. dakikasında Konyasporlu Ömer Ali'nin kafa vuruşunda kaleci Harun topu çizgiden çıkardı. Yeşil-beyazlı oyuncular 'top çizgiyi geçti' itirazında bulundu. Oyunu durduran hakem Hüseyin Göçek, VAR'dan 'gol değil' mesajı gelince maçı devam ettirdi. Konyaspor resmi sitesinden pozisyonun fotoğrafı ile birlikte, "Golün tanımı: Futbol, hentbol, hokey ve buz hokeyi gibi spor müsabakalarında, topun kale çizgisini geçmesi ile kazanılan sayının ismidir" mesajını paylaştı. F.Bahçe'de ise 10. dakikada sarı kart gören Konyasporlu Selim Ay'ın ilk yarıda Muriç'e yaptığı faul sonrası 2. sarıdan atılması gerektiği savunuldu.
- 15.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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