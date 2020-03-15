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15 Mart 2020, Pazar
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Çizgiyi geçti mi?

Çizgiyi geçti mi?

’un çizgiden çıkardığı ’nin 15’teki kafa topunda Konya ‘gol kararı’ bekledi. VAR ‘değil’ dedi

Maçın 15. dakikasında Konyasporlu 'nin kafa vuruşunda kaleci topu çizgiden çıkardı. Yeşil-beyazlı oyuncular 'top çizgiyi geçti' itirazında bulundu. Oyunu durduran hakem , VAR'dan 'gol değil' mesajı gelince maçı devam ettirdi. Konyaspor resmi sitesinden pozisyonun fotoğrafı ile birlikte, "Golün tanımı: , hentbol, hokey ve buz hokeyi gibi spor müsabakalarında, topun kale çizgisini geçmesi ile kazanılan sayının ismidir" mesajını paylaştı. F.Bahçe'de ise 10. dakikada sarı kart gören Konyasporlu Selim Ay'ın ilk yarıda Muriç'e yaptığı faul sonrası 2. sarıdan atılması gerektiği savunuldu.

  1. 15.3.2020
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