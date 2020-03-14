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14 Mart 2020, Cumartesi
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'nin bomba projesi ortaya çıktı! ve

Fenerbahçe'nin bomba projesi ortaya çıktı! Okan Buruk ve Dirk Kuyt

Son olarak teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran ve gelecek sezondan itibaren yeni bir teknik direktörle yola çıkmaya hazırlanan 'de sürpriz bir gelişme yaşanıyor... Sarı lacivertliler, yeni teknik patron için çalışmalarını yürütürken, diğer yandan da idari ve teknik kadro için listesini hazırlıyor. İddialara göre Fenerbahçe, gelecek sezon için yardımcı antrenör listesinin 1. sırasında ismini yazdı! İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

'de hareketli saatler... Son olarak Ersun Yanal ile çalışan ve tecrübeli teknik direktörle yollarını ayırmasının ardından teknik heyette bulunan Zeki Murat Göle'yi geçici olarak takımın başına getiren sarı lacivertliler, yeni teknik direktör için kollarını sıvadı.

Türkiye'den ve dünyadan bir çok isimle irtibat halinde olan sarı lacivertli yönetim, teknik direktörün yanı sıra yardımcı antrenörler için de isimleri belirledi.

Buna göre Kanarya, hoca tercihleri arasında ismini ön planda tutarken, sezonun sona ermesiyle beraber genç çalıştırıcıya takımı emanet etmeyi planlıyor.

Bu sezon ligde ve UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir'e oynattığı futbolla adeta parmak ısırtan Okan Buruk, Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında zirvede yer alıyor.

EMRE + OKAN YENİDEN BULUŞUYOR

Yıllar önce Galatasaray'da beraber top koşturan Okan Buruk ve 'nun yolları bu kez Fenerbahçe'de kesişmeye hazırlanıyor. Sarı lacivertli yönetim, Fenerbahçe'nin tecrübeli kaptanını Sportif Direktör olarak atayacak ve böylelikle Emre Belözoğlu&Okan Buruk birlikteliğini yeniden sağlayarak geleceğe yönelik bir futbol sistemi kurmaya çalışacak.

TEKNİK HEYETTE SÜRPRİZ İSİM: DIRK KUYT!

Öte yandan Fenerabahçe yönetiminin aklındaki bir başka ismin olduğu belirtiliyor. Fenerbahçe formasıyla şampiyonluk da yaşayan Kuyt'ı, Emre Belözoğlu yönetime önerirken, sarı lacivertli kurmaylar Hollandalı çalıştırıcıya sıcak bakıyor. Eğer proje gerçekleşirse, Fenerbahçe'de kaptanlık yapan Dirk Kuyt ve mevcut kaptan Emre Belözoğlu, sarı lacivertlilerin Avrupa standartlarına ulaşmasına yardımda bulunacak.

TECRÜBE ABİDESİ

Futbolculuk kariyeri boyunca Feyenoord, Liverpool, Fenerbahçe ve FC Utrecht formaları terleten Dirk Kuyt, Hollanda Milli Takımı ile 104 müsabakada rol alırken 24 gole imza atmıştı. Öte yandan Kuyt, şu anda Feyenoord'un U19 antrenörlüğünü üstlenmekte.

  1. 14.03.2020
  2. Güncelleme: 14.03.2020 12:49
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