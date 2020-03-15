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15 Mart 2020, Pazar
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2’de sıfır çekti

Ali Koç 2’de sıfır çekti

Başkanı bir günde iki maç takip etti.

Başkanı bir günde iki maç takip etti. Önce Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında oynanan ve saat 13.00'te başlayan - Fenerbahçe derbisini izleyen Koç, ardından sonra özel uçakla 'ya gitti. Tribünden futbol takımının maçını takip etti. Derbiden üzgün ayrılan Koç, Konya'da da umduğunu bulamadı.
  1. 15.3.2020
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