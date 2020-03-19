Ligler ertelendi! Peki şimdi ne olacak? İşte herkesin merak ettiği o soru - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Mart 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Ligler ertelendi! Peki şimdi ne olacak? İşte herkesin merak ettiği o soru

Ligler ertelendi! Peki şimdi ne olacak? İşte herkesin merak ettiği o soru

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs futbolu da olumsuz yönde etkiledi. Türkiye'de spor müsabakaları Kovid-19 tehdidi sebebiyle ertelenirken, bundan sonra neler olacağı merak konusu olmuştu. İşte herkesin merak ettiği kritik sorular...

19 Mart 2020 Perşembe 19:44
Ligler ertelendi! Peki şimdi ne olacak? İşte herkesin merak ettiği o soru

Türkiye'de tüm liglerin koronavirüs tehdidi nedeniyle ertelenmesinin ardından, yeni takvim ile birlikte birçok konuda da önemli kararlar alınması bekleniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ligler ertelendi! Peki şimdi ne olacak? İşte herkesin merak ettiği o soru

FUTBOLCULAR ÜLKELERİNE GİDECEK Mİ?
Süper Lig'in ertelenmesinin ardından yabancı oyuncuların da nasıl bir karar alacağı bekleniyor. Ülkeden ayrılmaları durumunda gidecekleri ülkede 14 gün karantina altına girmek zorunda olacak olan futbolcular, döndükten sonra da Türkiye'de 14 günlük karantina süresini geçirmek zorunda. Bu nedenle kulüplerin, oyunculara ülkeden ayrılmamaları yönünde tavsiye vermesi bekleniyor.

Ligler ertelendi! Peki şimdi ne olacak? İşte herkesin merak ettiği o soru

SÖZLEŞMESİ BİTENLER NE OLACAK?
Süper Lig takvimi henüz belli olmadı ancak liglerin son tarihinin Mayıs ayını aşma durumu da gözüküyor. UEFA, 30 Haziran'ı son tarih olarak görse de, İspanya ve İtalya bu tarihe kadar ligleri yetiştiremeyecekleri yönünde açıklamalar yaptı. Türkiye'de de yapılan planlamanın sarkması durumunda, oyuncularla kısa süreli "geçici" sözleşmeler yapılması planlanıyor.

Ligler ertelendi! Peki şimdi ne olacak? İşte herkesin merak ettiği o soru

BİR SONRAKİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Süper Lig'in ertelenmesinin ardından Haziran sonunu bulabilecek yeni bir takvimle karşı karşıyayız. Bu nedenle yeni sezon öncesi hazırlıklar ve transfer döneminde de yeniden takvim çalışması yapılması planlanıyor. Ağustos ayında başlayan liglerin, yeni sezonda Eylül ayına kaydırılması da olası gözüküyor.

Ligler ertelendi! Peki şimdi ne olacak? İşte herkesin merak ettiği o soru

LİGLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Süper Lig'de maçların ertelenmesinin ardından gözler şimdi de Süper Lig'in ne zaman başlayacağına çevrildi. TFF Başkanı Nihat Özdemir, ligin ne zaman başlayacağı konusunda bir bilgi vermezken; ligin başlaması aslında bir anlamda da Bilim Kurulu'nun tavsiye kararı (Kovid-19 salgınının şiddeti ölçeğinde) ile paralel şekilde devam edecek. İngiltere'de ligler 1 Mayıs'ta, Fransa'da 1 Mayıs'ta, İtalya'da 1 Haziran'da, İspanya'da 1 Mayıs'ta başlaması planlanırken; UEFA'nın da genel kaanati liglerin Haziran sonuna kadar bitirilmesi yönünde.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN