Ligler ertelendi! Peki şimdi ne olacak? İşte herkesin merak ettiği o soru
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs futbolu da olumsuz yönde etkiledi. Türkiye'de spor müsabakaları Kovid-19 tehdidi sebebiyle ertelenirken, bundan sonra neler olacağı merak konusu olmuştu. İşte herkesin merak ettiği kritik sorular...
FUTBOLCULAR ÜLKELERİNE GİDECEK Mİ?
Süper Lig'in ertelenmesinin ardından yabancı oyuncuların da nasıl bir karar alacağı bekleniyor. Ülkeden ayrılmaları durumunda gidecekleri ülkede 14 gün karantina altına girmek zorunda olacak olan futbolcular, döndükten sonra da Türkiye'de 14 günlük karantina süresini geçirmek zorunda. Bu nedenle kulüplerin, oyunculara ülkeden ayrılmamaları yönünde tavsiye vermesi bekleniyor.
SÖZLEŞMESİ BİTENLER NE OLACAK?
Süper Lig takvimi henüz belli olmadı ancak liglerin son tarihinin Mayıs ayını aşma durumu da gözüküyor. UEFA, 30 Haziran'ı son tarih olarak görse de, İspanya ve İtalya bu tarihe kadar ligleri yetiştiremeyecekleri yönünde açıklamalar yaptı. Türkiye'de de yapılan planlamanın sarkması durumunda, oyuncularla kısa süreli "geçici" sözleşmeler yapılması planlanıyor.
BİR SONRAKİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Süper Lig'in ertelenmesinin ardından Haziran sonunu bulabilecek yeni bir takvimle karşı karşıyayız. Bu nedenle yeni sezon öncesi hazırlıklar ve transfer döneminde de yeniden takvim çalışması yapılması planlanıyor. Ağustos ayında başlayan liglerin, yeni sezonda Eylül ayına kaydırılması da olası gözüküyor.
LİGLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Süper Lig'de maçların ertelenmesinin ardından gözler şimdi de Süper Lig'in ne zaman başlayacağına çevrildi. TFF Başkanı Nihat Özdemir, ligin ne zaman başlayacağı konusunda bir bilgi vermezken; ligin başlaması aslında bir anlamda da Bilim Kurulu'nun tavsiye kararı (Kovid-19 salgınının şiddeti ölçeğinde) ile paralel şekilde devam edecek. İngiltere'de ligler 1 Mayıs'ta, Fransa'da 1 Mayıs'ta, İtalya'da 1 Haziran'da, İspanya'da 1 Mayıs'ta başlaması planlanırken; UEFA'nın da genel kaanati liglerin Haziran sonuna kadar bitirilmesi yönünde.