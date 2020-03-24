Fenerbahçe Gökhan Gönül'den sonra Caner Erkin'e de teklif götürecek

Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe ligin ikinci yarısında aldığı kötü sonuçlarla şampiyonluk yarışında geri kalmıştı.

Corona virüsü nedeniyle lige ara verilmesinin ardından Fenerbahçe transfer çalışmalarına da başladı.

Eski futbolcusu Gökhan Gönül'ü kadrosuna katmak için çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertliler yıldız futbolcuya 1+1 yıllık sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor.

CANER ERKİN İÇİN GİRİŞİMLER BAŞLADI

Ajansspor'un haberine göre Fenerbahçe, Gökhan Gönül'ün ardından Caner Erkin için de harekete geçti.

Sarı-lacivertliler Fenerbahçe forması ile 213 maça çıkan tecrübeli futbolcuya 2-1 yıllık sözleşme teklif edecek.





Caner Erkin'in Beşiktaş ve Fenerbahçe kariyeri

Beşiktaş

117 maç

5 gol

28 asist

Fenerbahçe

213 maç

16 gol

48 asist