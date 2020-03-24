Fenerbahçe Gökhan Gönül'den sonra Caner Erkin'e de teklif götürecek
Corona virüsüne rağmen Süper Lig devleri gelecek sezonun planlamasını yapmaya devam ediyor. Bu sezon şampiyonluğu mucizelere bırakan Fenerbahçe Gökhan Gönül'den sonra eski futbolcusu Caner Erkin'e de teklif yapmaya hazırlanıyor. Sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek yıldız futbolcuya 2+1 yıllık sözleşme teklif edilecek.
Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe ligin ikinci yarısında aldığı kötü sonuçlarla şampiyonluk yarışında geri kalmıştı.
Corona virüsü nedeniyle lige ara verilmesinin ardından Fenerbahçe transfer çalışmalarına da başladı.
Eski futbolcusu Gökhan Gönül'ü kadrosuna katmak için çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertliler yıldız futbolcuya 1+1 yıllık sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor.
CANER ERKİN İÇİN GİRİŞİMLER BAŞLADI
Ajansspor'un haberine göre Fenerbahçe, Gökhan Gönül'ün ardından Caner Erkin için de harekete geçti.
Sarı-lacivertliler Fenerbahçe forması ile 213 maça çıkan tecrübeli futbolcuya 2-1 yıllık sözleşme teklif edecek.
Caner Erkin'in Beşiktaş ve Fenerbahçe kariyeri
Beşiktaş
117 maç
5 gol
28 asist
Fenerbahçe
213 maç
16 gol
48 asist
- 24.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe Gökhan Gönül'den sonra Caner Erkin'e de teklif götürecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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