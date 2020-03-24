Fenerbahçe Gökhan Gönül'den sonra Caner Erkin'e de teklif götürecek - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
24 Mart 2020, Salı
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'den sonra 'e de teklif götürecek

Fenerbahçe Gökhan Gönül'den sonra Caner Erkin'e de teklif götürecek

Corona virüsüne rağmen devleri gelecek sezonun planlamasını yapmaya devam ediyor. Bu sezon şampiyonluğu mucizelere bırakan 'den sonra eski futbolcusu 'e de teklif yapmaya hazırlanıyor. Sezon sonunda ile sözleşmesi bitecek yıldız futbolcuya 2+1 yıllık sözleşme teklif edilecek.

Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan ligin ikinci yarısında aldığı kötü sonuçlarla şampiyonluk yarışında geri kalmıştı.

Corona virüsü nedeniyle lige ara verilmesinin ardından Fenerbahçe transfer çalışmalarına da başladı.

Eski futbolcusu 'ü kadrosuna katmak için çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertliler yıldız futbolcuya 1+1 yıllık sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor.

CANER ERKİN İÇİN GİRİŞİMLER BAŞLADI

Ajansspor'un haberine göre Fenerbahçe, Gökhan Gönül'ün ardından için de harekete geçti.

Sarı-lacivertliler Fenerbahçe forması ile 213 maça çıkan tecrübeli futbolcuya 2-1 yıllık sözleşme teklif edecek.


Caner Erkin'in Beşiktaş ve Fenerbahçe kariyeri

Beşiktaş

117 maç
5 gol
28 asist

Fenerbahçe

213 maç
16 gol
48 asist

  1. 24.03.2020
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