Fenerbahçe'den Gökhan Gönül'e sürpriz teklif!
Fenerbahçe, Beşiktaş forması giyen ve kulübü ile henüz kontratını uzatmayan eski futbolcusu Gökhan Gönül'e 1+1 yıllık sözleşme teklifinde bulundu. Tecrübeli futbolcunun bu teklife kısa süre içerisinde yanıt vermesi bekleniyor.
Yeni sezon hazırlıklarına hoca işini büyük ölçüde çözüme kavuşturarak başlayan Fenerbahçe'den önemli bir hamle geldi. Sarı-lacivertli yönetim 3 yıl önce sürpriz bir şekilde Beşiktaş'a transfer olan Gökhan Gönül için devreye girdi.
TEKLİF 1+1 YILLIK
Takvim'de yer alan habere göre Beşiktaş'la henüz sözleme yenilemeyen Gökhan Gönül'e Sarı-lacivertli yönetim menajeri aracılığıyla 1+1 yıllık teklif yapıldı. 34 yaşındaki oyuncuya "Gel futbolu Fenerbahçe'de bırak" mesajı da iletildi. 9 yıl Sarı-Lacivertli formayı giydikten sonra Beşiktaş'a transfer olan Gökhan'a taraftar fazla tepki göstermemişti.
Gökhan, geçen sezon Vodafone Park'ta Fenerbahçe'ye gol atmasına rağmen sevinç gösterisi yapmamıştı. Tecrübeli sağ bekin teklife kısa bir süre içinde yanıt vermesi bekleniyor.
Gökhan Gönül 9 yıl boyunca giydiği Sarı-lacivertli forma ile önemli başarılara imza attı. Tecrübeli sağ bek 2007 yılında takıma gelir gelmez direkt 11'deki yerini almayı başarmış, Fenerbahçe ile 2 kez lig ve 2 kez de kupa şampiyonluğu yaşamıştı.
- 24.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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