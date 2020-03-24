Fenerbahçe'den Gökhan Gönül'e sürpriz teklif! Son dakika Beşiktaş haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
24 Mart 2020, Salı
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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe'den Beşiktaşlı yıldıza sürpriz teklif! 1+1 yıllık...

'den 'e sürpriz teklif!

Fenerbahçe'den Gökhan Gönül'e sürpriz teklif!

, forması giyen ve kulübü ile henüz kontratını uzatmayan eski futbolcusu 'e 1+1 yıllık sözleşme teklifinde bulundu. Tecrübeli futbolcunun bu teklife kısa süre içerisinde yanıt vermesi bekleniyor.

Yeni sezon hazırlıklarına hoca işini büyük ölçüde çözüme kavuşturarak başlayan 'den önemli bir hamle geldi. Sarı-lacivertli yönetim 3 yıl önce sürpriz bir şekilde 'a transfer olan için devreye girdi.

TEKLİF 1+1 YILLIK
Takvim'de yer alan habere göre Beşiktaş'la henüz sözleme yenilemeyen Gökhan Gönül'e Sarı-lacivertli yönetim menajeri aracılığıyla 1+1 yıllık teklif yapıldı. 34 yaşındaki oyuncuya "Gel futbolu Fenerbahçe'de bırak" mesajı da iletildi. 9 yıl Sarı-Lacivertli formayı giydikten sonra Beşiktaş'a transfer olan Gökhan'a taraftar fazla tepki göstermemişti.

Gökhan, geçen sezon Vodafone Park'ta Fenerbahçe'ye gol atmasına rağmen sevinç gösterisi yapmamıştı. Tecrübeli sağ bekin teklife kısa bir süre içinde yanıt vermesi bekleniyor.

Gökhan Gönül 9 yıl boyunca giydiği Sarı-lacivertli forma ile önemli başarılara imza attı. Tecrübeli sağ bek 2007 yılında takıma gelir gelmez direkt 11'deki yerini almayı başarmış, Fenerbahçe ile 2 kez lig ve 2 kez de kupa şampiyonluğu yaşamıştı.

  1. 24.03.2020
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