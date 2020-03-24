Milli boksör Serhat Güler'in corona virüs test sonucu negatif çıktı
Fenerbahçe Kulübü, Milli Takım kampından dönen milli boksör Serhat Güler'de corona virüsü bulgularına rastlandığını ancak hastanede yapılan test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı. Ay-yıldızlı sporcunun tedbir gereği karantinada tutulduğu ifade edildi.
Milli Takım kampından dönen milli boksör Serhat Güler hakkında Fenerbahçe'den açıklama geldi. Sarı-lacivertli kulüp ilk bulgularında corona virüsüne rastlanan Serhat Güler'in test sonucunun ise negatif çıktığını duyurdu.
Resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Fenerbahçe Kulübü, Tokyo 2020 hazırlıkları kapsamında İngiltere'de bulunan milli boksör Serhat Güler'in Milli Takım kampından yurda döndüğü gün tedbir amaçlı hastaneye başvurduğunu ve burada yapılan ilk kontrollerin ardından corona virüsü bulgularına rastlandığını açıkladı.
Milli boksörümüz, Kulübümüz sporcusu Serhat Güler ile ilgili durum hakkında bilgilendirme yapmak istiyoruz.
2020 Tokyo Olimpiyatları hazırlıkları kapsamında İngiltere'de bulunan Boksörümüz Serhat Güler, Milli Takım kafilemiz ile birlikte ülkemize geri döndüğü gün tedbir amaçlı hastaneye başvurmuştur. Yapılan ilk tetkiklerin ardından sporcumuzda COVID-19 bulgularına rastlanması sebebiyle detaylı tetkiklerle değerlendirilmesi uygun görülmüştür.
Detaylı tetkik sonuçlarına göre bugün itibariyle sporcumuz Serhat Güler'de herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Milli sporcumuz karantina kuralları gereğince 14 günlük süresini doldurmaktadır.
- 24.03.2020
- Milli boksör Serhat Güler'in corona virüs test sonucu negatif çıktı
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