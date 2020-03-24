Vedat Muriqi'den Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı
Corona virüsü testi pozitif çıkan Galatsaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e bir destek de Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriqi'den geldi. Kulüp televizyonuna konuşan Kosovalı yıldız, "Sadece ülke olarak değil; dünyaca çok zor bir süreçten geçiyoruz. Galatasaray’ın Teknik Direktörü Fatih Terim ile yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak ve eşine de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.
Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi, corona virüsüne yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı gönderdi.
Fenerbahçe Televizyonu'na konuşan Muriqi, "Sadece ülke olarak değil; dünyaca çok zor bir süreçten geçiyoruz. Galatasaray'ın Teknik Direktörü Fatih Terim ile yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak ve eşine de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Testleri pozitif çıkan herkesin Allah yardımcısı olsun, Allah herkesi ailelerine ve sevdiklerine bağışlasın." dedi.
Fenerbahçe'nin evden online olarak sürdürdüğü idmanlar hakkında da konuşan Vedat Muriqi, "Çalışmalarımız kulübümüzün sayesinde evde geçiyor. Olanaklarımız evde olmamıza rağmen çok üst düzeyde. Evde olmamıza rağmen hem online çalışmalara hem de bütün çalışma elementlerine sahibiz. O yüzden çalışmalarımız evde sürüyor. Biraz zor oluyor tabii ki. İnşallah kısa sürede bu dönemi atlatarak bir an önce Samandıra'ya dönüp idmanlarımızı yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Son olarak "Evde kal Türkiye" sloganına da destek veren sarı-lacivertli futbolcu şu ifadeleri kullandı: "Yetkilileri muhakkak dinlememiz gerekiyor. Devletimiz bütün tedbirleri aldı. Birey olarak bizlere düşen de evden çıkmamak. Öncelik bu olmalı. Çok acil bir durum olmadığı sürece bu kurala uymalıyız. Hijyene dikkat etmeliyiz. Bağışıklık sistemimizin de güçlü olması gerekiyor. Ben de hem kendi adıma hem de ailem adına konuşabilirim. Bütün kurallara bire bir uymaya çalışıyoruz. Sadece kendimiz için değil; bütün insanların sağlığı için evde kalalım, dışarı çıkmayalım."
- 24.03.2020
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