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24 Mart 2020, Salı
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Haberler Fenerbahçe Vedat Muriqi'den Fatih Terim mesajı!

'den 'e geçmiş olsun mesajı

Vedat Muriqi'den Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı

Corona virüsü testi pozitif çıkan Galatsaray 'e bir destek de Fenerbahçeli futbolcu 'den geldi. Kulüp televizyonuna konuşan Kosovalı yıldız, "Sadece ülke olarak değil; dünyaca çok zor bir süreçten geçiyoruz. Galatasaray’ın Teknik Terim ile yöneticilerinden ve eşine de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

'nin Kosovalı golcüsü , corona virüsüne yakalanan Galatasaray 'e geçmiş olsun mesajı gönderdi.

Fenerbahçe Televizyonu'na konuşan Muriqi, "Sadece ülke olarak değil; dünyaca çok zor bir süreçten geçiyoruz. Galatasaray'ın Teknik Terim ile yöneticilerinden ve eşine de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Testleri pozitif çıkan herkesin Allah yardımcısı olsun, Allah herkesi ailelerine ve sevdiklerine bağışlasın." dedi.

Fenerbahçe'nin evden online olarak sürdürdüğü idmanlar hakkında da konuşan Vedat Muriqi, "Çalışmalarımız kulübümüzün sayesinde evde geçiyor. Olanaklarımız evde olmamıza rağmen çok üst düzeyde. Evde olmamıza rağmen hem online çalışmalara hem de bütün çalışma elementlerine sahibiz. O yüzden çalışmalarımız evde sürüyor. Biraz zor oluyor tabii ki. İnşallah kısa sürede bu dönemi atlatarak bir an önce Samandıra'ya dönüp idmanlarımızı yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Son olarak "Evde kal " sloganına da destek veren sarı-lacivertli futbolcu şu ifadeleri kullandı: "Yetkilileri muhakkak dinlememiz gerekiyor. Devletimiz bütün tedbirleri aldı. Birey olarak bizlere düşen de evden çıkmamak. Öncelik bu olmalı. Çok acil bir durum olmadığı sürece bu kurala uymalıyız. Hijyene dikkat etmeliyiz. Bağışıklık sistemimizin de güçlü olması gerekiyor. Ben de hem kendi adıma hem de ailem adına konuşabilirim. Bütün kurallara bire bir uymaya çalışıyoruz. Sadece kendimiz için değil; bütün insanların sağlığı için evde kalalım, dışarı çıkmayalım."

  1. 24.03.2020
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