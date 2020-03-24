Igor Angelovski'den Fatih Terim'e geçmiş olsun mektubu
Corona virüsü testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Dİrektörü Fatih Terim'e dünyanın dört bir yanından destek mesajı yağıyor... Son olarak Makedonya Milli Takım Teknik Direktörü Igor Angelovski, Terim'e geçmiş olsun mektubu yolladı. Angelovski mektubunda, "İnanıyorum ki sahada olan azminizin bir benzerini virüs karşısında da sergileyeceksiniz. Sizinle yeniden rakip olacağımız günleri sabırsızlıkla beklemekteyim." ifadesini kullandı.
Makedonya Milli Takım Teknik Direktörü Igor Angelovski, corona virüsü testi pozitif çıkan Fatih Terim'e geçmiş olsun mektubu yolladı. Angelovski, mektubunda şu ifadelere yer verdi:
"Yakalanmış olduğunuz hastalığın bilgisini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. İnanıyorum ki sahada olan azminizin bir benzerini virüs karşısında da sergileyeceksiniz. Sizinle yeniden rakip olacağımız günleri sabırsızlıkla beklemekteyim."
- 24.03.2020
- Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Galatasaray'a geçmiş olsun mesajı
- Erzurumspor'da forma giyen Yusuf Duruk şehit düştü
- Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz corona virüsü testine girdi
- Trabzonspor için transfer iddiası: Fetfatzidis'e en yakın takım!
- Son dakika: Fatih Terim'in tedavi gördüğü hastaneden açıklama!
- Galatasaraylı futbolculardan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayarak'a geçmiş olsun mesajları
- Avrupa basını Fatih Terim'i böyle duyurdu! Corona virüsü...
- Süper Lig kulüplerinden Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı
- Ozan Kabak en değerliler listesinde! 1 Türk daha var...
- Galatasaray'ın genç yıldızı Emin Bayram'a Borussia Dortmund kancası
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Igor Angelovski'den Fatih Terim'e geçmiş olsun mektubu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.