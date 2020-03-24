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24 Mart 2020, Salı
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Haberler Galatasaray O ülkenin hocasından Fatih Terim'e geçmiş olsun mektubu!

Igor Angelovski'den 'e geçmiş olsun mektubu

Igor Angelovski'den Fatih Terim'e geçmiş olsun mektubu

Corona virüsü testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Dİrektörü 'e dünyanın dört bir yanından destek mesajı yağıyor... Son olarak Angelovski, Terim'e geçmiş olsun mektubu yolladı. Angelovski mektubunda, "İnanıyorum ki sahada olan azminizin bir benzerini virüs karşısında da sergileyeceksiniz. Sizinle yeniden rakip olacağımız günleri sabırsızlıkla beklemekteyim." ifadesini kullandı.

Angelovski, corona virüsü testi pozitif çıkan 'e geçmiş olsun mektubu yolladı. Angelovski, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Yakalanmış olduğunuz hastalığın bilgisini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. İnanıyorum ki sahada olan azminizin bir benzerini virüs karşısında da sergileyeceksiniz. Sizinle yeniden rakip olacağımız günleri sabırsızlıkla beklemekteyim."

  1. 24.03.2020
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