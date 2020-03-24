Igor Angelovski'den Fatih Terim'e geçmiş olsun mektubu

Makedonya Milli Takım Teknik Direktörü Igor Angelovski, corona virüsü testi pozitif çıkan Fatih Terim'e geçmiş olsun mektubu yolladı. Angelovski, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Yakalanmış olduğunuz hastalığın bilgisini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. İnanıyorum ki sahada olan azminizin bir benzerini virüs karşısında da sergileyeceksiniz. Sizinle yeniden rakip olacağımız günleri sabırsızlıkla beklemekteyim."