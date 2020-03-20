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20 Mart 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe Erol Bulut 2 yıldızı bedavaya getirecek! Altyapıya sürpriz isim...

2 yıldızı bedavaya getirecek! Altyapıya sürpriz isim...

Erol Bulut 2 yıldızı bedavaya getirecek! Altyapıya sürpriz isim...

'nin gözdesi 'un istatistikleri etkileyici, karnesi parlak. 3.5 kat düşük bütçeyle ligde sarı-lacivertli takımı puan olarak solladı. Daha fazla galibiyet aldı. Daha az yenilip, kalesinde daha az gol gördü.

Yeni konusunda 'un isminin öne çıktığı 'de artık gelecek sezonun planları yapılıyor. 45 yaşındaki çalıştırıcının ile mukavelesinin biteceği 30 Haziran'dan sonra göreve başlayacağı konuşuluyor. Bulut henüz büyük bir takım çalıştırmasa da istatistikleri dikkat çekici. 45 yaşındaki teknik direktör, 24.6 milyon euro değere sahip Alanyaspor ile değeri 81.4 milyon euro olan müstakbel takımı Fenerbahçe'yi bu sezon pek çok alanda geçti.

CISSE VE NSKALA İDDİASI
Bulut yönetimindeki Alanyaspor 26. hafta itibarı ile Fenerbahçe'nin 3 puan önünde 6. sırada yer alırken, galibiyet sayısında da sarı-lacivertlileri (12G / 11G) solladı. 'ın (20 gol) ardından 25 golle 'le birlikte ligin en az golü yiyen Bulut, takımını 'nda da yarı finale taşıdı. Öte yandan Erol Bulut'un Fenerbahçe'ye gelmesi halinde 29 yaşındaki sol bek N'Sakala ve 34 yaşındaki forvet 'yi de beraberinde getireceği iddia ediliyor. İki ismin de sözleşmeleri bitiyor.

ALTYAPININ BAŞINA EROĞLU!
Fenerbahçe, Altay'ın teknik patronu 'a futbol koordinatörlüğü için teklif yapıldığını açıklamıştı. Sarı-lacivertli kulübün altyapının başına da Altınordu'nun teknik direktörü 'nu getirmek istediği iddia ediliyor. Ege kulübünün başkanından izin alınmasının ardından Hüseyin Eroğlu ile resmi olarak görüşüleceği bildirildi.

  1. 20.3.2020
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