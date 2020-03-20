Erol Bulut 2 yıldızı bedavaya getirecek! Altyapıya sürpriz isim...

Yeni teknik direktör konusunda Erol Bulut'un isminin öne çıktığı Fenerbahçe'de artık gelecek sezonun planları yapılıyor. 45 yaşındaki çalıştırıcının Alanyaspor ile mukavelesinin biteceği 30 Haziran'dan sonra göreve başlayacağı konuşuluyor. Bulut henüz büyük bir takım çalıştırmasa da istatistikleri dikkat çekici. 45 yaşındaki teknik direktör, 24.6 milyon euro değere sahip Alanyaspor ile değeri 81.4 milyon euro olan müstakbel takımı Fenerbahçe'yi bu sezon pek çok alanda geçti.

CISSE VE NSKALA İDDİASI

Bulut yönetimindeki Alanyaspor 26. hafta itibarı ile Fenerbahçe'nin 3 puan önünde 6. sırada yer alırken, galibiyet sayısında da sarı-lacivertlileri (12G / 11G) solladı. Galatasaray'ın (20 gol) ardından 25 golle Başakşehir'le birlikte ligin en az golü yiyen Bulut, takımını Türkiye Kupası'nda da yarı finale taşıdı. Öte yandan Erol Bulut'un Fenerbahçe'ye gelmesi halinde 29 yaşındaki sol bek N'Sakala ve 34 yaşındaki forvet Papiss Cisse'yi de beraberinde getireceği iddia ediliyor. İki ismin de sözleşmeleri bitiyor.

ALTYAPININ BAŞINA EROĞLU!

Fenerbahçe, Altay'ın teknik patronu Yalçın Koşukavak'a futbol koordinatörlüğü için teklif yapıldığını açıklamıştı. Sarı-lacivertli kulübün altyapının başına da Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu'nu getirmek istediği iddia ediliyor. Ege kulübünün başkanından izin alınmasının ardından Hüseyin Eroğlu ile resmi olarak görüşüleceği bildirildi.