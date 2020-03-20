Erol Bulut 2 yıldızı bedavaya getirecek! Altyapıya sürpriz isim...
Fenerbahçe'nin gözdesi Erol Bulut'un istatistikleri etkileyici, karnesi parlak. 3.5 kat düşük bütçeyle ligde sarı-lacivertli takımı puan olarak solladı. Daha fazla galibiyet aldı. Daha az yenilip, kalesinde daha az gol gördü.
Yeni teknik direktör konusunda Erol Bulut'un isminin öne çıktığı Fenerbahçe'de artık gelecek sezonun planları yapılıyor. 45 yaşındaki çalıştırıcının Alanyaspor ile mukavelesinin biteceği 30 Haziran'dan sonra göreve başlayacağı konuşuluyor. Bulut henüz büyük bir takım çalıştırmasa da istatistikleri dikkat çekici. 45 yaşındaki teknik direktör, 24.6 milyon euro değere sahip Alanyaspor ile değeri 81.4 milyon euro olan müstakbel takımı Fenerbahçe'yi bu sezon pek çok alanda geçti.
CISSE VE NSKALA İDDİASI
Bulut yönetimindeki Alanyaspor 26. hafta itibarı ile Fenerbahçe'nin 3 puan önünde 6. sırada yer alırken, galibiyet sayısında da sarı-lacivertlileri (12G / 11G) solladı. Galatasaray'ın (20 gol) ardından 25 golle Başakşehir'le birlikte ligin en az golü yiyen Bulut, takımını Türkiye Kupası'nda da yarı finale taşıdı. Öte yandan Erol Bulut'un Fenerbahçe'ye gelmesi halinde 29 yaşındaki sol bek N'Sakala ve 34 yaşındaki forvet Papiss Cisse'yi de beraberinde getireceği iddia ediliyor. İki ismin de sözleşmeleri bitiyor.
ALTYAPININ BAŞINA EROĞLU!
Fenerbahçe, Altay'ın teknik patronu Yalçın Koşukavak'a futbol koordinatörlüğü için teklif yapıldığını açıklamıştı. Sarı-lacivertli kulübün altyapının başına da Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu'nu getirmek istediği iddia ediliyor. Ege kulübünün başkanından izin alınmasının ardından Hüseyin Eroğlu ile resmi olarak görüşüleceği bildirildi.
- 20.3.2020
- Ligler ertelendi! Peki şimdi ne olacak? İşte herkesin merak ettiği o soru
- Fenerbahçe'de planlar ortaya çıktı! Ali Koç futbolu '3 isme' emanet ediyor
- Sporcuların evdeki eğlenceli halleri...
- Yeni sezon bombaları patladı! Süper Lig'in 4 yıldızı Galatasaray'a...
- Spor yazarları Galatasaray - Beşiktaş derbisini değerlendirdi
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Erol Bulut 2 yıldızı bedavaya getirecek! Altyapıya sürpriz isim... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.