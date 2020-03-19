Fenerbahçe'nin gözü Şilili yıldız Aranguiz'de
Henüz teknik adamını bulamayan Fenerbahçe buna karşın transferde ağır kalmamak adına çalışmalara başladı... Yönetim, Leverkusen ile sözleşmesi bitecek olan Şilili orta alan oyuncusu Aranguiz’e kanca attı.
Ersun Yanal ile yollarını ayırdıktan sonra teknik adam sorununu bir türlü çözemeyen Fenerbahçe buna karşın yeni sezonun transfer çalışmalarına başladı. Sarı-Lacivertliler rakiplerin gerisinde kalmama adına özellikle sözleşmesi bitecek isimlerle temasa geçmiş durumda.
MENAJERİYLE TEMASA GEÇİLDİ
Takvim'in haberine göre, Bundesliga ekibi Leverkusen'de forma giyen Charles Aranguiz'e kanca attı. Şilili futbolcunun menajeriyle kısa süre önce temasa geçildiği öğrenildi.
3 GOL ATARKEN, 6 ASİST YAPTI
Orta alanın ortasında çift yönlü olarak oynayabilen 30 yaşındaki Aranguiz bu sezon Leverkusen formasıyla 27 resmi maça çıktı. Yıldız futbolcu 3 gol atarken, 6 da asist yaptı.
5 YIL ÖNCE DE GÜNDEMDEYDİ
Aranguiz 2015 yılında Internacional'de oynarken de Fenerbahçe'nin gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Tecrübeli yıldız 79 kez Şili formasını terletti.
ARTEM DZYUBA TEKLİFİ
Sezon sonunda Zenit ile sözleşmesi bitecek olan ünlü Rus forvetin menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye teklif edildiği öne sürüldü. Sarı-Lacivertli yönetimin süre istediği belirtiliyor.
Yeni sezonda mutlaka forvet transferi yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin gündemine flaş bir isim girdi.
HAVADAN BÜYÜK SİLAH
Rus basının iddiasına göre, sezon sonunda Zenit ile sözleşmesi sona erecek olan Artem Dzyuba menajerler aracılığıyla Sarı-Lacivertliler'e teklif edildi. Fenerbahçe yönetiminin 1.97 boyundaki ünlü forvet için zaman istediği belirlendi.
23 GOLE KATKI YAPTI
Bu sezon Rus Ligi'nde 13 gol atıp 10 asist yapan 31 yaşındaki Dzyuba ile birçok kulübün yakından ilgilendiği belirtiliyor. Rus yıldızın yüksek maaşının Fenerbahçe yönetimini düşündündüğü gelen bilgiler arasında.
- 19.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'nin gözü Şilili yıldız Aranguiz'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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