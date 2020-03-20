Kruse 32 yaşında - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
20 Mart 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Kruse 32 yaşında

Kruse 32 yaşında

Kruse 32 yaşında

Kanarya'nın Alman yıldızı , 32 yaşına girdi. Sarı-lacivertli kulüp, resmi twitter adresinden dün, "Bugün futbolcumuz Max Kruse'nin doğum günü. Mutlu yıllar @MaxKruse_ 10!" mesajıyla tecrübeli oyuncuyu kutladı.

Kanarya'nın Alman yıldızı , 32 yaşına girdi. Sarı-lacivertli kulüp, resmi twitter adresinden dün, "Bugün futbolcumuz Max Kruse'nin doğum günü. Mutlu yıllar @MaxKruse_ 10!" mesajıyla tecrübeli oyuncuyu kutladı. Bu sezon lig ve kupada 7 gol+8 asist üreten golcü isme sosyal medyada taraftarlar da tebriklerini iletti.

  1. 20.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kruse 32 yaşında haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN