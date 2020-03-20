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20 Mart 2020, Cuma
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Tatilde evde çalışacaklar

Tatilde evde çalışacaklar

Sarı-lacivertli futbolcular erteleme süresince çalışmalarını evde sürdürecek. Her oyuncuya kendine özel antrenman programı verilecek.

Süper Lig'in ertelenmesi ile 'de de oyuncular tatile çıktı. Dün akşam yapılması planlanan antrenman iptal edilirken, yeni duruma özel plan hazırlandı. Ligler yeniden başlayıncaya kadar oyuncular form kaybı yaşamamak için çalışmalarına evlerinde devam edecek. sonrası takımı çalıştıran antrenör Murat Zeki Göle'nin her oyuncuya bir program vermesi bekleniyor. Oyuncular bu programla bireysel olarak evlerinde idmanlarına devam edecek.

  1. 20.3.2020
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