Tatilde evde çalışacaklar

Süper Lig'in ertelenmesi ile Fenerbahçe'de de oyuncular tatile çıktı. Dün akşam yapılması planlanan antrenman iptal edilirken, yeni duruma özel plan hazırlandı. Ligler yeniden başlayıncaya kadar oyuncular form kaybı yaşamamak için çalışmalarına evlerinde devam edecek. Ersun Yanal sonrası takımı çalıştıran antrenör Murat Zeki Göle'nin her oyuncuya bir program vermesi bekleniyor. Oyuncular bu programla bireysel olarak evlerinde idmanlarına devam edecek.