Tatilde evde çalışacaklar
Sarı-lacivertli futbolcular erteleme süresince çalışmalarını evde sürdürecek. Her oyuncuya kendine özel antrenman programı verilecek.
Süper Lig'in ertelenmesi ile Fenerbahçe'de de oyuncular tatile çıktı. Dün akşam yapılması planlanan antrenman iptal edilirken, yeni duruma özel plan hazırlandı. Ligler yeniden başlayıncaya kadar oyuncular form kaybı yaşamamak için çalışmalarına evlerinde devam edecek. Ersun Yanal sonrası takımı çalıştıran antrenör Murat Zeki Göle'nin her oyuncuya bir program vermesi bekleniyor. Oyuncular bu programla bireysel olarak evlerinde idmanlarına devam edecek.
- 20.3.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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