Fenerbahçe, Ali Koç’la ‘kötü istatistikte’ rekora koşuyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
19 Mart 2020, Perşembe
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, ’la ‘kötü istatistikte’ rekora koşuyor

Fenerbahçe, Ali Koç’la ‘kötü istatistikte’ rekora koşuyor

Ligde 7 haftadır kazanamayan sarı-lacivertli takım, 26. haftalar itibarıyla son 32 sezonun en az puan topladığı 2. sezonunu yaşıyor.

Süper Lig'de 7 haftadır kazanamayan ve 2003'teki 9 maçlık serinin ardından tarihteki en kötü galip gelememe tablosuna ulaşan , puan olarak da benzer grafiği sergiliyo r. 26. haftayı 40 puan ile kapatan sarı-lacivertli ekip, 'in 18 takımla oynanmaya başladığı 1994/95'ten bu yana en az puan topladığı ikinci sezonu geçiriyor. Kanarya söz konusu dönemde en düşük puanı ise 31 puan ile geçen sezon toplamıştı.

13.'LÜKTEN 7. SIRAYA

Geçtiğimiz sezon aynı haftada 7 galibiyet 10 beraberlik 9 mağlubiyet ile 31 puan alan Fenerbahçe, bu sezon ise 11 galibiyet 7 beraberlik 8 yenilgi ile 40 puana ulaştı. Geçen sezon 13. sırada olan takım bu yıl da 7'nci sıraya kadar geriledi. Olumsuz tabloların 'un başkanlığına denk gelmesi dikkat çekiyor. Büyük farkla seçilen Koç, yanlış transfer+hatalı teknik direktör tercihleriyle başarısızlığın baş sorumlusu olarak gösteriliyor.

  1. 19.3.2020
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