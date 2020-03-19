Serdar Sarıdağ: "Lucescu, Fenerbahçe'yi reddetti"
A Spor'da yayınlanan Futbol A programında gündemi değerlendiren tecrübeli yorumcu Serdar Sarıdağ, Fenerbahçe'de yaşanan teknik direktör bilmecesi hakkında konuştu. Sarıdağ "Fenerbahçe, Mircea Lucescu ile görüştü ama Rumen teknik adam kabul etmedi" dedi.
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