Josef de Souza bombası! Fenerbahçe'yi açıkladı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
18 Mart 2020, Çarşamba
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Josef de bombası! 'yi açıkladı

Josef de Souza bombası! Fenerbahçe'yi açıkladı

Bir dönem forması giyen Josef de 'dan önemli açıklamalar geldi. Brezilyalı yıldız, 'yi çok özlediğini ve 'daki sözleşmesinin sona ermesinin ardından geri dönmek istediğini ifade etti.

'de formasıyla gösterdiği performans ve hırslı yapısıyla taraftarın sevgilisi haline gelen Josef de 'dan gündem yaratacak açıklamalar geldi.

Josef de Souza, Fenerbahçe ile kupa kazanamamasına rağmen taraftarların kendisini çok sevdiğini ve büyük saygı duyduğunu söyledi.

"SUUDI ARABİSTAN'A ŞAMPİYON OLMAK İÇİN GİTTİM"
'a şampiyon olmak için gittim. Temel hedefim orada şampiyon olmak. 2 yıl daha sözleşmem var ve tamamlamak istiyorum.

"SÖZLEŞMEM BİTİNCE TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTİYORUM"
Ondan sonra Türkiye'ye dönmek istiyorum. Fenerbahçe'de çok güzel günler yaşadım. Kupa kazanamasak bile bana çok büyük saygı duydular. Bu yüzden çok mutluyum. Türkiye'de bu fırsatı bir kez daha yakalamak istiyorum. Her fırsatta Türkiye'ye gidiyoruz. Ailecek Türkiye'yi çok özlüyorum. 'da bile oynarken, Brezilyalılar futbola çok tutkulu olmasına rağmen böyle bir atmosfer olmuyordu. Türkiye ile ilgili en çok bunu özledim.


  1. 18.03.2020
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