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14 Mart 2020, Cumartesi
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’ye milli davet

Falette’ye milli davet

 , elemelerinde 27 ve 'ta Çad ile karşılaşacak Gine 'na davet edildi.

, elemelerinde 27 ve 'ta Çad ile karşılaşacak Gine 'na davet edildi. Gine'nin hocası eski G.Saraylı Didier Six tarafından açıklanan aday kadroda yer alan Falette, erteleme olmazsa maçının ardından ülkesine giderek kampa katılacak.

  1. 14.3.2020
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