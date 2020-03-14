Falette’ye milli davet
Simon Falette, 2021 Afrika Uluslar Kupası elemelerinde 27 ve 31 Mart'ta Çad ile karşılaşacak Gine Milli Takımı'na davet edildi.
Simon Falette, 2021 Afrika Uluslar Kupası elemelerinde 27 ve 31 Mart'ta Çad ile karşılaşacak Gine Milli Takımı'na davet edildi. Gine'nin hocası eski G.Saraylı Didier Six tarafından açıklanan aday kadroda yer alan Falette, erteleme olmazsa Kayseri maçının ardından ülkesine giderek kampa katılacak.
- 14.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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