Dirar da gitmedi

Sakatlığı geçen ve 3 gündür takımla çalışan Nabil Dirar, Konya'ya götürülmedi. Faslı oyuncunun ağrılarının sürmesi nedeniyle kafileden çıkarıldığı bildirildi. Dirar'ın riske edilmediği ve haftaya Kayserispor maçına saklandığı öğrenildi.