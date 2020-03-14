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14 Mart 2020, Cumartesi
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Dirar da gitmedi

Dirar da gitmedi

geçen ve 3 gündür takımla çalışan , 'ya götürülmedi.

geçen ve 3 gündür takımla çalışan , 'ya götürülmedi. Faslı oyuncunun ağrılarının sürmesi nedeniyle kafileden çıkarıldığı bildirildi. Dirar'ın riske edilmediği ve haftaya maçına saklandığı öğrenildi.

  1. 14.3.2020
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