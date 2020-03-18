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18 Mart 2020, Çarşamba
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sahada olacak

Simon Falette sahada olacak

yeni çıktığı için maçında riske edilmeyen , sınavında forma giyecek.

yeni çıktığı için maçında riske edilmeyen , sınavında forma giyecek. 28 yaşındaki stoper, savunmanın göbeğinde Jailson ile birlikte görev yapacak. Konya karşılaşmasında savunmada oynayan Luiz Gustavo da bu kez gerçek mevkisi olan orta alanda sahaya çıkacak.
  1. 18.3.2020
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