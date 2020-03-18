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18 Mart 2020, Çarşamba
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Dirar yine sol beke

Dirar yine sol beke

’a yine sol bek göründü... ’ın bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle kendi bölgesi olan sağ kanatta görev alamayan Dirar, sınavında da sol beke geçecek.

'a yine sol bek göründü... 'ın bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle kendi bölgesi olan sağ kanatta görev alamayan Dirar, sınavında da sol beke geçecek. Tecrübeli futbolcu, bu sezon 24 maçın 18'inde savunmanın solunda forma giymişti.
  1. 18.3.2020
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