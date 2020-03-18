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18 Mart 2020, Çarşamba
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Haberler Fenerbahçe 2020-2021 sezonunda kimse kalmayacak!

2020-2021 sezonunda kimse kalmayacak!

2020-2021 sezonunda kimse kalmayacak!

F.Bahçe yönetimi, gelecek sezon öncesi 4 oyuncu hariç birçok isimle yolları ayıracak.

'de bu sezon da hedeflerinin uzağında kalan , gelecek sezon keskin kararlar alacak. Sarı-lacivertli yönetim, Vedat Muriç, Luiz Gustavo, Altay Bayındır ve 'ı kadroda tutup, bu oyuncuların dışındaki herkesi satış listesine koyacak. Mukaveleleri devam eden isimlerden kulüp bulmalarını isteyecek olan Fenerbahçe, sözleşmeleri ve kiralık süreleri haziran ayında bitecek futbolcularla kesinlikle masaya oturmayacak.
  1. 18.3.2020
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