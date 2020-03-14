Dixon’dan TBF’ye: Ligi erteleyin

F.Bahçe Beko'nun yıldız ismi Bobby Dixon, TBF'ye ligleri ertelenme çağrısı yaptı. Sosyal medyadan paylaşım yapan yıldız, "Dünyadaki tüm basketbol ligleri askıya alındı ama TBF bunu yapmayı istemiyor mu? Sağlık, sahip olduğumuz en kıymetli şey. Doğru şeyi yapın, risk almaya değmez" dedi.