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14 Mart 2020, Cumartesi
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Dixon’dan ’ye: Ligi erteleyin

Dixon’dan TBF’ye: Ligi erteleyin

F.Bahçe Beko'nun yıldız ismi , 'ye ligleri ertelenme çağrısı yaptı.

F.Bahçe Beko'nun yıldız ismi , 'ye ligleri ertelenme çağrısı yaptı. Sosyal medyadan paylaşım yapan yıldız, "Dünyadaki tüm basketbol ligleri askıya alındı ama TBF bunu yapmayı istemiyor mu? Sağlık, sahip olduğumuz en kıymetli şey. Doğru şeyi yapın, risk almaya değmez" dedi.

  1. 14.3.2020
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