Dixon’dan TBF’ye: Ligi erteleyin
F.Bahçe Beko'nun yıldız ismi Bobby Dixon, TBF'ye ligleri ertelenme çağrısı yaptı.
F.Bahçe Beko'nun yıldız ismi Bobby Dixon, TBF'ye ligleri ertelenme çağrısı yaptı. Sosyal medyadan paylaşım yapan yıldız, "Dünyadaki tüm basketbol ligleri askıya alındı ama TBF bunu yapmayı istemiyor mu? Sağlık, sahip olduğumuz en kıymetli şey. Doğru şeyi yapın, risk almaya değmez" dedi.
- 14.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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