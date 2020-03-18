Fenerbahçe'de Ersun Yanal gerçeği ortaya çıktı! Sözleşmesi... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
18 Mart 2020, Çarşamba
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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Ersun Yanal gerçeği ortaya çıktı! Sözleşmesi...

'de gerçeği ortaya çıktı! Sözleşmesi...

Fenerbahçe'de Ersun Yanal gerçeği ortaya çıktı! Sözleşmesi...

'de geçtiğimiz haftalarda karşılıklı olarak yollar ayrılan 'ın sözleşmesinin 5 gün önce () feshedildiği ve o tarihe kadar hala takımın teknik sorumlusu olduğu ortaya çıktı.

'in ikinci devresinde üst üste elde edilen puan kayıpları sonrası , ile yolları ayırma kararı almıştı.

Yönetim ile yapılan konuşmanın ardından Yanal, talep üzerine 5 Mart'ta 'nda oynanan karşılaşmasında son kez takımın başında bulunmuştu.

'nda yer alan bilgilere göre tecrübeli teknik adamın fesih tarihinin 2020 olduğu ve o tarihe kadar hala sarı-lacivertli ekibin teknik sorumlusu ortaya çıktı.

Ersun Yanal'ın yardımcılığını yapan Volkan Kazak ile Niyazi Eniseler'in sözleşmelerinin ise 10 Mart'ta feshedildiği görüldü.

  1. 18.03.2020
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