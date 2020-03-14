Defansta yeni ikili: Simon&Jailson

Fenerbahçe savunmasının göbeği bu akşam Simon Falette ile Jailson'a emanet... Cezalı Serdar Aziz'in yokluğunda iki oyuncuya önemli iş düşecek. Beklerde ise Isla ile Hasan Ali Kaldırım olacak. İki oyuncu hem savunmaya destek verecek, hem de ileri çıkıp, ortalarıyla asist üretmeye çalışacak.