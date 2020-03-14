Defansta yeni ikili: Simon&Jailson
Fenerbahçe savunmasının göbeği bu akşam Simon Falette ile Jailson'a emanet...
Fenerbahçe savunmasının göbeği bu akşam Simon Falette ile Jailson'a emanet... Cezalı Serdar Aziz'in yokluğunda iki oyuncuya önemli iş düşecek. Beklerde ise Isla ile Hasan Ali Kaldırım olacak. İki oyuncu hem savunmaya destek verecek, hem de ileri çıkıp, ortalarıyla asist üretmeye çalışacak.
- 14.3.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Defansta yeni ikili: Simon&Jailson haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.