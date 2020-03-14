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14 Mart 2020, Cumartesi
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Defansta yeni ikili: Simon&

Defansta yeni ikili: Simon&Jailson

 savunmasının göbeği bu akşam ile 'a emanet...

savunmasının göbeği bu akşam ile 'a emanet... Cezalı 'in yokluğunda iki oyuncuya önemli iş düşecek. Beklerde ise Isla ile olacak. İki oyuncu hem savunmaya destek verecek, hem de ileri çıkıp, ortalarıyla asist üretmeye çalışacak.

  1. 14.3.2020
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