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14 Mart 2020, Cumartesi
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’da 1 cezalı 2 sakat

Konya’da 1 cezalı 2 sakat

Ev sahibi 'da kaleci cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Ev sahibi 'da kaleci cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Kalede bu akşam Ertuğrul oynayacak. Yeşil-beyazlı ekipte Miya ve Anicic'in de sakatlıkları bulunuyor.

  1. 14.3.2020
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