Konya’da 1 cezalı 2 sakat

Ev sahibi İttifak Holding Konyaspor'da kaleci Serkan Kırıntılı kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Kalede bu akşam Ertuğrul oynayacak. Yeşil-beyazlı ekipte Miya ve Anicic'in de sakatlıkları bulunuyor.