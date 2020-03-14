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14 Mart 2020, Cumartesi
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Statta korona temizliği

Statta korona temizliği

'nın tribünlerine görevliler tarafından dezenfektasyon işlemi yapıldı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nın tribünlerine görevliler tarafından dezenfektasyon işlemi yapıldı. Karşılaşmaya seyirci alınmayacak olmasına rağmen belediye tedbir olarak dün stadın tüm bölümlerini dezenfekte etti.

  1. 14.3.2020
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