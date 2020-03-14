Statta korona temizliği
Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nın tribünlerine görevliler tarafından dezenfektasyon işlemi yapıldı.
Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nın tribünlerine görevliler tarafından dezenfektasyon işlemi yapıldı. Karşılaşmaya seyirci alınmayacak olmasına rağmen belediye tedbir olarak dün stadın tüm bölümlerini dezenfekte etti.
- 14.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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