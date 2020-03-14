Hocaya ‘FFP’ freni
Teknik direktör arayışına Konyaspor maçı sonrasına kadar ara verildi. Yabancı adaylardan şimdiye kadar Roger Schmidt (PSV'ye gitti), Daum ve Lucescu ile temas kuran yönetim, yüksek maliyet nedeniyle sonuç elde edemedi.
Teknik direktör arayışına Konyaspor maçı sonrasına kadar ara verildi. Yabancı adaylardan şimdiye kadar Roger Schmidt (PSV'ye gitti), Daum ve Lucescu ile temas kuran yönetim, yüksek maliyet nedeniyle sonuç elde edemedi. Yerli hoca konusunda ise Erol Bulut, Abdullah Avcı isimleri ön plana çıkarken, Avcı'dan taraftar tepkisi nedeniyle vazgeçildi. Bulut ise Alanyaspor'u çalıştırdığı için anlaşılsa bile gelecek sezon göreve başlayacak. Ortalığı kasıp kavuran koronavirüs salgını da görüşmelere sekte vuruyor. Yönetimin, bu sezonu Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'in teknik+taktik desteğiyle kulübede altyapı direktörü Serdar Dayat ile tamamlamayı da değerlendirmeye aldığı ifade ediliyor. Bu konudaki kesin kararın önümüzdeki hafta netleşmesi bekleniyor.
- 14.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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