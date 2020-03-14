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14 Mart 2020, Cumartesi
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Hocaya ‘FFP’ freni

Hocaya ‘FFP’ freni

arayışına maçı sonrasına kadar ara verildi. Yabancı adaylardan şimdiye kadar ('ye gitti), Daum ve Lucescu ile temas kuran yönetim, yüksek maliyet nedeniyle sonuç elde edemedi.

Teknik direktör arayışına maçı sonrasına kadar ara verildi. Yabancı adaylardan şimdiye kadar ('ye gitti), Daum ve Lucescu ile temas kuran yönetim, yüksek maliyet nedeniyle sonuç elde edemedi. Yerli hoca konusunda ise Erol Bulut, isimleri ön plana çıkarken, Avcı'dan taraftar tepkisi nedeniyle vazgeçildi. Bulut ise 'u çalıştırdığı için anlaşılsa bile gelecek sezon göreve başlayacak. Ortalığı kasıp kavuran koronavirüs salgını da görüşmelere sekte vuruyor. Yönetimin, bu sezonu Emre Belözoğlu ve 'in teknik+taktik desteğiyle kulübede altyapı direktörü Serdar Dayat ile tamamlamayı da değerlendirmeye aldığı ifade ediliyor. Bu konudaki kesin kararın önümüzdeki hafta netleşmesi bekleniyor.

  1. 14.3.2020
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