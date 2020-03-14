"Önceliğimiz kupa"

Yeni hoca gelene kadar teknik ekibe destek olma görevi verilen Emre Belözoğlu, beIN Sports'a konuştu. Kaptan, F.Bahçe'nin bu sezon yalnızlaştırıldığını savunarak, "Ne yazık ki bunu hissettik. Kaybettiğimiz bu 6 maçlık serüvende hemen her maçta skora etki edecek hatalarla karşılaştık. Bunu da ne yazık ki söylemek zorunda hissediyorum" dedi. Emre artık önceliği kupaya vereceklerini belirterek, "Matematiksel olarak şampiyonluk devam etse de, önümüzde 6 takım var ve fark açılmış. Böyle bakınca Türkiye Kupası'na yönelmek ve ilk 2-3'ü hedeflemek ve kupayı alınca da Süper Kupa'yı hedeflemek gerçekçi gibi" dedi.

SADECE FUTBOLCUYUM!

Emre, F.Bahçe'de hocalıkla ilgili bir planı olmadığını kaydederek, "Elimden geldiğince hocalarımıza, teknik ekibe, kendi bilgim ölçüsünde destek olmaya çalıştım. Bu süreç de öyle ilerliyor. F.Bahçe'de hocalıkla alakalı bir planım yok. Ben, bu takımın sadece futbolcusu ve kaptanıyım. Kimseden bir görev istemedim kariyerim boyunca. F.Bahçe benden yine ne isterse yapacağım." diye konuştu.

İÇİMİZDE BİRLİK OLMALIYIZ

Oyuncular olarak kendilerinin de hataları oldğunu vurgulayan Emre Belözoğlu, "Saha içindeki oyunlarımızdan da memnun değiliz. Bunları da söylemeliyiz. Fenerbahçe'nin menfaati adına birleşmemiz gereken bir süreç diye hissediyorum" dedi.

ÇİFTE GÖREV

Emre bugün maçtan önce takım arkadaşlarına taktik verecek, kendisi de ilk 11'de sahaya çıkıp galibiyet kovalayacak