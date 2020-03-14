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14 Mart 2020, Cumartesi
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Hazırlıklar tamam

Hazırlıklar tamam

 son çalışmasını dün yaparak hazırlıklarını tamamladı.

son çalışmasını dün yaparak hazırlıklarını tamamladı. Samandıra'daki basına kapalı idmanda oyuncuların gruplar halinde top kapma ve pas çalışmasının ardından taktiksel ve bireysel çalışmalar gerçekleştirdiği bildirildi.

  1. 14.3.2020
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