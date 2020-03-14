7 önemli eksik

Kanarya, İttifak Holding Konyaspor karşısına birçok futbolcusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları süren Sadık Çiftpınar ve Max Kruse'nin yanı sıra kafileye alınmayan Nabil Dirar, kart cezalısı olan Tolgay, Serdar Aziz, Ozan Tufan ve kaleci Altay Bayındır forma giyemeyecek. Altay fıtık operasyonu geçirmişti.

3 OYUNCU SINIRDA

Sarı kart ceza sınırında bulunan Hasan Ali, Tolga Ciğerci ve Muriç bu akşam da kart görmeleri durumunda haftaya Kadıköy'de oynanacak Hes Kablo Kayserispor maçında forma giyemeyecek. Teknik heyet 3 ismi uyardı.