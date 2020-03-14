7 önemli eksik
Kanarya, İttifak Holding Konyaspor karşısına birçok futbolcusundan yoksun çıkacak.
Kanarya, İttifak Holding Konyaspor karşısına birçok futbolcusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları süren Sadık Çiftpınar ve Max Kruse'nin yanı sıra kafileye alınmayan Nabil Dirar, kart cezalısı olan Tolgay, Serdar Aziz, Ozan Tufan ve kaleci Altay Bayındır forma giyemeyecek. Altay fıtık operasyonu geçirmişti.
3 OYUNCU SINIRDA
Sarı kart ceza sınırında bulunan Hasan Ali, Tolga Ciğerci ve Muriç bu akşam da kart görmeleri durumunda haftaya Kadıköy'de oynanacak Hes Kablo Kayserispor maçında forma giyemeyecek. Teknik heyet 3 ismi uyardı.
- 14.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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