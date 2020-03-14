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14 Mart 2020, Cumartesi
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7 önemli eksik

7 önemli eksik

Kanarya,  karşısına birçok futbolcusundan yoksun çıkacak.

Kanarya, karşısına birçok futbolcusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları süren Sadık Çiftpınar ve Max Kruse'nin yanı sıra kafileye alınmayan Nabil Dirar, kart cezalısı olan Tolgay, , ve kaleci Altay Bayındır forma giyemeyecek. Altay fıtık operasyonu geçirmişti.

3 OYUNCU SINIRDA

Sarı kart ceza sınırında bulunan Hasan Ali, ve Muriç bu akşam da kart görmeleri durumunda haftaya 'de oynanacak Hes Kablo Kayserispor maçında forma giyemeyecek. Teknik heyet 3 ismi uyardı.

  1. 14.3.2020
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