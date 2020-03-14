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14 Mart 2020, Cumartesi
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oynanacak

Seyircisiz oynanacak

 Kabinesi'nin dünyayı tehdit eden koronavirüs salgını önlemleri çerçevesinde aldığı karar gereği karşılaşma oynanacak.

Kabinesi'nin dünyayı tehdit eden koronavirüs salgını önlemleri çerçevesinde aldığı karar gereği karşılaşma oynanacak. Tribünde iki takımın başkan ve yöneticileri ile görevliler dışında kimse olmayacak. Taraftarlar isterlerse stat dışında bulunabilecek.

  1. 14.3.2020
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