Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin dünyayı tehdit eden koronavirüs salgını önlemleri çerçevesinde aldığı karar gereği karşılaşma seyircisiz oynanacak. Tribünde iki takımın başkan ve yöneticileri ile görevliler dışında kimse olmayacak. Taraftarlar isterlerse stat dışında bulunabilecek.