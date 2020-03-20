De Colo Fenerbahçe'ye geldiğine pişman oldu!

Nando de Colo, Fenerbahçe Beko'ya geldiği için pişman oldu. Bu iddia 'Defensacentral' sitesine ait. Sitede yer alan haberde, Fransız yıldızın sezon başında Real Madrid'in de kendisini istemesine rağmen yıllık 3 milyon euro teklif edilmesi nedeniyle Fenerbahçe'yi seçtiği belirtildi. Ancak 'Obradovic döneminin en kötü Fenerbahçe'sini' tercih ettiği için pişmanlık yaşadığı ileri sürüldü.