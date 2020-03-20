De Colo Fenerbahçe'ye geldiğine pişman oldu! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
20 Mart 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Yıldız isim Fenerbahçe'yi seçtiği için pişmanlık yaşıyor

De Colo 'ye geldiğine pişman oldu!

De Colo Fenerbahçe'ye geldiğine pişman oldu!

Beko'nun büyük ses getiren transferi Nando de Colo sarı-lacivertli takımı seçtiği için pişmanlık yaşıyor. Real Madrid'in de transfer etmek istediği Fransız futbolcu yıllık 3 milyon euro teklif eden Fenerbahçe'yi tercih etmişti.

Nando de Colo, Beko'ya geldiği için pişman oldu. Bu iddia 'Defensacentral' sitesine ait. Sitede yer alan haberde, Fransız yıldızın sezon başında Real Madrid'in de kendisini istemesine rağmen yıllık 3 milyon euro teklif edilmesi nedeniyle Fenerbahçe'yi seçtiği belirtildi. Ancak 'Obradovic döneminin en kötü Fenerbahçe'sini' tercih ettiği için pişmanlık yaşadığı ileri sürüldü.

  1. 20.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

De Colo Fenerbahçe'ye geldiğine pişman oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN